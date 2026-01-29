Des lettres de menaces

Depuis sept ans, dix des présentatrices météo les plus connues du Québec sont victimes de harcèlement et de menaces de mort par courrier, qui pourraient provenir du même individu, mais aucune arrestation n'a eu lieu à ce jour par le SPVM dans ce dossier.

Leurs témoignages seront diffusés à l'émission J.E., jeudi soir, à 19h30 sur les ondes de TVA.

Écoutez l'animateur de l'émission J.E., Félix Séguin et la présentatrice météo, Colette Provencher, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le reportage met en lumière le manque de coordination policière, les conséquences psychologiques sur les victimes et l’appel à une meilleure prise en charge, avec entre autres des témoignages de l'ex-directrice générale de l'Information de Radio-Canada, Luce Julien de Radio-Canada et du psychiatre Gilles Chamberland.