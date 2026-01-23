 Aller au contenu
Défaite de 4 à 2 face aux Sabres

La malédiction des bâtons brisés se poursuit pour le Tricolore

La malédiction des bâtons brisés se poursuit pour le Tricolore
Les Canadiens de Montréal ont subi une défaite à domicile, jeudi, face aux Sabres de Buffalo, une équipe qui connait beaucoup de succès dernièrement.

Cette défaite a été marquée, encore une fois, par un bâton brisé au mauvais moment. Cette fois, c'est le défenseur Lane Hutson qui a été victime de ce bris d'équipement en toute fin de match, alors que les Canadiens tentaient d'égaler la marque.

Avec cette victoire, l'équipe de Lindy Ruff s'approche à deux points du Tricolore au classement.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur la défaite des Canadiens face aux Sabres, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

 

Autres sujets abordés

  • Les performances de Victoria Mboko à l'Open d'Australie;
  • Le CF Montreal acquiert le défenseur Tomas Aviles, de Miami.

