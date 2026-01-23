Défaite de 4 à 2 face aux Sabres

Les Canadiens de Montréal ont subi une défaite à domicile, jeudi, face aux Sabres de Buffalo, une équipe qui connait beaucoup de succès dernièrement.

Cette défaite a été marquée, encore une fois, par un bâton brisé au mauvais moment. Cette fois, c'est le défenseur Lane Hutson qui a été victime de ce bris d'équipement en toute fin de match, alors que les Canadiens tentaient d'égaler la marque.

Avec cette victoire, l'équipe de Lindy Ruff s'approche à deux points du Tricolore au classement.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur la défaite des Canadiens face aux Sabres, vendredi, au micro de Philippe Cantin.