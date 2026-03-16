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Filosa en rafale

Est-ce que Samuel Montembault va disputer un autre match cette saison?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 16 mars 2026 21:23

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Est-ce que Samuel Montembault va disputer un autre match cette saison?
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

La rencontre avec le DG des Canadiens, Kent Hughes

  • On parle des discussions des directeurs généraux de la LNH entourant des modifications aux règlements;
  • Kent Hughes se penche sur la blessure à Kirby Dach;
  • Le retour du ménage à trois des gardiens avec le Tricolore;
  • Est-ce que Samuel Montembault va disputer un autre match cette saison?
  • Hughes n'a pas de regret de ne pas avoir bougé à la date limite des échanges;
  • Le retrait de Brendan Gallagher: une discussion entre lui et Marin St-Louis.

Les autres sujets discutés

  • Deux villes canadiennes (Calgary, Edmonton) et Prague seront au nombre des villes retenues pour le retour de la Coupe du monde de hockey en 2028;
  • La LNH sera en pause pour 17 jours;
  • On ne connaît pas encore la nationalité des huit équipes;
  • Il n'y aura pas de trois-contre-trois pour les matchs à élimination directe;
  • Toujours pas de nouvelles pour la diffusion des matchs francophones de la LNH au Québec (hormis ceux déjà confirmés à RDS).

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