Filosa en rafale

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

La rencontre avec le DG des Canadiens, Kent Hughes

On parle des discussions des directeurs généraux de la LNH entourant des modifications aux règlements;

Kent Hughes se penche sur la blessure à Kirby Dach;

Le retour du ménage à trois des gardiens avec le Tricolore;

Est-ce que Samuel Montembault va disputer un autre match cette saison?

Hughes n'a pas de regret de ne pas avoir bougé à la date limite des échanges;

Le retrait de Brendan Gallagher: une discussion entre lui et Marin St-Louis.

Les autres sujets discutés