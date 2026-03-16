Filosa en rafale

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
La rencontre avec le DG des Canadiens, Kent Hughes
- On parle des discussions des directeurs généraux de la LNH entourant des modifications aux règlements;
- Kent Hughes se penche sur la blessure à Kirby Dach;
- Le retour du ménage à trois des gardiens avec le Tricolore;
- Est-ce que Samuel Montembault va disputer un autre match cette saison?
- Hughes n'a pas de regret de ne pas avoir bougé à la date limite des échanges;
- Le retrait de Brendan Gallagher: une discussion entre lui et Marin St-Louis.
Les autres sujets discutés
- Deux villes canadiennes (Calgary, Edmonton) et Prague seront au nombre des villes retenues pour le retour de la Coupe du monde de hockey en 2028;
- La LNH sera en pause pour 17 jours;
- On ne connaît pas encore la nationalité des huit équipes;
- Il n'y aura pas de trois-contre-trois pour les matchs à élimination directe;
- Toujours pas de nouvelles pour la diffusion des matchs francophones de la LNH au Québec (hormis ceux déjà confirmés à RDS).