Succession héréditaire en Iran

La nomination de Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême de la Révolution en Iran brise la tradition antimonarchique du régime.

Alors que la région est secouée par des frappes israéliennes et américaines, l’Iran a désigné le fils de l’Ayatollah Ali Khamenei pour succéder à son père.

Cette décision, survenue après l’élimination du précédent guide dès le premier jour du conflit, est perçue comme un compromis au sein du conseil des sages, mais elle provoque déjà la colère d’une partie de la population iranienne qui rejette ce virage héréditaire.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine analyser les enjeux de cette nomination et l'escalade des tensions dans le Golfe Persique, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.