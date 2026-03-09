 Aller au contenu
Politique internationale
Succession héréditaire en Iran

Mojtaba Khamenei prend les rênes: «Sa tête va être aussitôt mise à prix»

par 98.5

0:00
16:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 mars 2026 08:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Mojtaba Khamenei prend les rênes: «Sa tête va être aussitôt mise à prix»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

La nomination de Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême de la Révolution en Iran brise la tradition antimonarchique du régime.

Alors que la région est secouée par des frappes israéliennes et américaines, l’Iran a désigné le fils de l’Ayatollah Ali Khamenei pour succéder à son père.

Cette décision, survenue après l’élimination du précédent guide dès le premier jour du conflit, est perçue comme un compromis au sein du conseil des sages, mais elle provoque déjà la colère d’une partie de la population iranienne qui rejette ce virage héréditaire.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine analyser les enjeux de cette nomination et l'escalade des tensions dans le Golfe Persique, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On peut imaginer qu'étant donné l'âge de son père, c'était lui qui décidait pas mal de choses et qui tirait des ficelles. C'est un choix qui est très important, assez cynique d'ailleurs, parce qu'on met au défi les Américains et les Israéliens. Sa tête va être aussitôt mise à prix, j'imagine, symboliquement.»

Jean-François Lépine

Autres sujets abordés

  • Impact économique mondial;
  • Front au Liban;
  • Guerre de positions.

Vous aimerez aussi

Liban: «Cette population a été chassée de chez elle et n'a nulle part où aller»
Lagacé le matin
Liban: «Cette population a été chassée de chez elle et n'a nulle part où aller»
0:00
21:24
Tourisme à New York: le nombre de Canadiens en chute libre
Lagacé le matin
Tourisme à New York: le nombre de Canadiens en chute libre
0:00
8:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«J’ai compris le bonheur d’être seul sur scène» -José Gaudet
Rattrapage
Il prend les rênes du «Tricheur»
«J’ai compris le bonheur d’être seul sur scène» -José Gaudet
«L'indépendance des profs et des facultés, c'est le problème des universités»
Rattrapage
Pratiques douteuse à l'UQAR
«L'indépendance des profs et des facultés, c'est le problème des universités»
Payer les impôts de Gilles Vaillancourt? «No way, vous aurez pas une cenne»
Rattrapage
Laval sommée de payer 1 M$ à l'ex-maire
Payer les impôts de Gilles Vaillancourt? «No way, vous aurez pas une cenne»
Vers une interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs au Canada?
Rattrapage
Mark Carney y songe
Vers une interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs au Canada?
Harry Styles sur Netflix: «Il y a de l'énergie qui se dégage de cette captation»
Rattrapage
Concert à Manchester
Harry Styles sur Netflix: «Il y a de l'énergie qui se dégage de cette captation»
UQAR: «Les étudiants vont se mettre à quatre pattes et vont rugir»
Rattrapage
Un programme universitaire troublant
UQAR: «Les étudiants vont se mettre à quatre pattes et vont rugir»
«Depuis neuf mois, c'est presque tout le temps fermé» -Dre Anne Gauvin-Meunier
Rattrapage
Services en obstétrique à Lac-Mégantic
«Depuis neuf mois, c'est presque tout le temps fermé» -Dre Anne Gauvin-Meunier
Un groupe d’intervention pour évaluer les menaces et protéger les ressortissants
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Un groupe d’intervention pour évaluer les menaces et protéger les ressortissants
Laval devra verser 1 M$ à Gilles Vaillancourt: «Ça n'a absolument aucun sens»
Rattrapage
L'argent des contribuables
Laval devra verser 1 M$ à Gilles Vaillancourt: «Ça n'a absolument aucun sens»
«Les jeunes ont été catapultés du bus» -Élyse Fortin-Turgeon, témoin de la scène
Rattrapage
Un jeune de 13 ans perd la vie
«Les jeunes ont été catapultés du bus» -Élyse Fortin-Turgeon, témoin de la scène
La guerre en Iran fait bondir le prix de l'essence et menace votre portefeuille
Rattrapage
Bouleversements mondiaux
La guerre en Iran fait bondir le prix de l'essence et menace votre portefeuille
Popularité du PLQ: «On est quand même loin des portes du pouvoir»
Rattrapage
Percée dans les sondages
Popularité du PLQ: «On est quand même loin des portes du pouvoir»
Boycottage de ChatGPT: le mouvement «Quit GPT» gagne du terrain
Rattrapage
Intelligence artificielle
Boycottage de ChatGPT: le mouvement «Quit GPT» gagne du terrain
Ski alpin: une médaille de bronze pour un athlète canadien malvoyant
Rattrapage
Jeux parasportifs à Milan
Ski alpin: une médaille de bronze pour un athlète canadien malvoyant