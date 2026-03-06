Les impacts économiques du conflit au Moyen-Orient

La guerre au Moyen-Orient a déjà des impacts sur l’approvisionnement en pétrole dans le monde, mais les répercussions pourraient devenir bien pires si le conflit s’étire.

Le ministre de l’Énergie du Qatar a prévenu vendredi que les exportateurs du golfe Persique pourraient cesser la production de pétrole et de gaz, ce qui affecterait l’économie mondiale.

Écoutez Ferry de Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales (ESAPI) de l’Université d’Ottawa, faire le point, vendredi, au micro de Philippe Cantin.