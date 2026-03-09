 Aller au contenu
Agression d'un surveillant

Violence à Repentigny: un enseignant analyse les tensions scolaires actuelles

le 9 mars 2026 14:43

Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
L'agression brutale d'un surveillant de dépanneur par un groupe de 50 à 100 jeunes près de l'école l'Horizon à Repentigny a suscité une vive émotion.

Luc Papineau, enseignant depuis 33 ans, souligne que si les attroupements sont fréquents, ce niveau de violence physique est inadmissible et reflète une société «à fleur de peau» depuis la pandémie.

Il pointe également du doigt les limites de l'autorité scolaire pour des événements survenus hors des murs de l'établissement, tout en notant une hausse généralisée de l'impolitesse et des tensions, exacerbées par la surpopulation dans les écoles.

Écoutez Luc Papineau, qui enseigne le français au secondaire depuis plus de 30 ans, donner son avis à ce sujet, lundi, à La commission.

