Une pratique généralisée

Le prix international du pétrole prime sur celui des États, ce qui peut désavantager les consommateurs quand vient le temps de faire le plein.

Cette libéralisation de produit ne touche pas uniquement le pétrole, mentionne l'expert en énergie Pierre-Olivier Pineau, mais également le café, le blé et le cacao, qui subissent le même sort.

Écoutez le titulaire de la gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal, Pierre-Olivier Pineau, expliquer le tout, lundi, au micro de Philippe Cantin.