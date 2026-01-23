 Aller au contenu
Justice et faits divers
Fugitif livré à l'ambassade américaine au Mexique

Des pistes olympiques aux cartels: l'arrestation de Ryan Wedding

Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Des pistes olympiques aux cartels: l'arrestation de Ryan Wedding
Une affiche de recherche du fugitif canadien Ryan James Wedding, présentée lors d'une conférence de presse au ministère de la Justice, le mercredi 19 novembre 2025, à Washington. / (AP Photo/Mark Schiefelbein)

L'ancien planchiste olympique canadien Ryan Wedding, devenu un important caïd de la drogue, a été arrêté au Mexique après dix ans de cavale.

Recherché par les autorités canadiennes et américaines, Wedding se serait lui-même rendu à l'ambassade des États-Unis à Mexico.

Il a ensuite été rapatrié aux États-Unis à bord d'un avion gouvernemental, possiblement en compagnie du directeur du FBI, Kash Patel.

Faisant face à de multiples accusations de trafic de stupéfiants et de meurtres, sa reddition survient après une pression intense exercée par l'enquête du FBI baptisée «Giant Slalom» et l'offre d'une prime de 15 millions de dollars pour sa capture.

Écoutez Daniel Renaud, journaliste d’enquête à La Presse, spécialisé dans le crime organisé, donner tous les détails vendredi à La commission

«Des contacts policiers nous disaient qu'il a transposé toutes ses qualités d'athlète — la discipline, la concentration — mais dans son nouveau métier de criminel importateur.»

Daniel Renaud

