Fugitif livré à l'ambassade américaine au Mexique

L'ancien planchiste olympique canadien Ryan Wedding, devenu un important caïd de la drogue, a été arrêté au Mexique après dix ans de cavale.

Recherché par les autorités canadiennes et américaines, Wedding se serait lui-même rendu à l'ambassade des États-Unis à Mexico.

Il a ensuite été rapatrié aux États-Unis à bord d'un avion gouvernemental, possiblement en compagnie du directeur du FBI, Kash Patel.

Faisant face à de multiples accusations de trafic de stupéfiants et de meurtres, sa reddition survient après une pression intense exercée par l'enquête du FBI baptisée «Giant Slalom» et l'offre d'une prime de 15 millions de dollars pour sa capture.

Écoutez Daniel Renaud, journaliste d’enquête à La Presse, spécialisé dans le crime organisé, donner tous les détails vendredi à La commission.