Surtaxes et contrôle

Gestion des déchets, transport en commun, voirie, nettoyage… Les villes s’occupent de la gestion de plusieurs services essentiels à la vie des citoyens.

Mais les municipalités peuvent aussi être sévères et prendre des décisions restrictives, comme l'interdiction des pesticides ou la réglementation de l’utilisation des poêles à bois.

Écoutez l’animatrice Myriam Ségal commenter la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.

L’animatrice estime que les municipalités cherchent trop à contrôler, notamment en surtaxant les contribuables.