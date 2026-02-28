 Aller au contenu
Politique municipale
Surtaxes et contrôle

Les villes sont-elles devenues trop intrusives envers les contribuables?

par 98.5

0:00
7:12

Entendu dans

Signé Lévesque

le 28 février 2026 10:23

Avec

Myriam Ségal
Myriam Ségal
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Les villes sont-elles devenues trop intrusives envers les contribuables?
Myriam Ségal / Cogeco Média

Gestion des déchets, transport en commun, voirie, nettoyage… Les villes s’occupent de la gestion de plusieurs services essentiels à la vie des citoyens.

Mais les municipalités peuvent aussi être sévères et prendre des décisions restrictives, comme l'interdiction des pesticides ou la réglementation de l’utilisation des poêles à bois.

Écoutez l’animatrice Myriam Ségal commenter la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.

L’animatrice estime que les municipalités cherchent trop à contrôler, notamment en surtaxant les contribuables.

Vous aimerez aussi

460$ pour avoir dépassé la limite de bacs jetés: une mesure trop sévère?
Radio textos
460$ pour avoir dépassé la limite de bacs jetés: une mesure trop sévère?
0:00
12:59
Forcer de meilleurs comportements individuels dans la gestion de déchets
La commission
Forcer de meilleurs comportements individuels dans la gestion de déchets
0:00
6:56

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Intervention américaine en Iran: «C’est une guerre majeure qui commence»
Rattrapage
Attaques au Moyen-Orient
Intervention américaine en Iran: «C’est une guerre majeure qui commence»
Liliane Blanco-Binette sur scène à travers le Québec
Rattrapage
«Spectacle Toréador»
Liliane Blanco-Binette sur scène à travers le Québec
Comment est née la semaine de relâche au Québec?
Rattrapage
Congé hivernal
Comment est née la semaine de relâche au Québec?
Semaine de relâche: «Les enfants ont besoin de prendre ça relax»
Rattrapage
Pause hivernale
Semaine de relâche: «Les enfants ont besoin de prendre ça relax»
«Tout va dépendre de la réaction de la population iranienne»
Rattrapage
Intervention américaine en Iran
«Tout va dépendre de la réaction de la population iranienne»
Quelles sont les meilleures chansons du nouvel album de Bruno Mars?
Rattrapage
Nouvel album «The Romantic»
Quelles sont les meilleures chansons du nouvel album de Bruno Mars?
Immigration: Campagne de peur du PQ «qui met de l’huile sur le feu»
Rattrapage
Nouveau sondage
Immigration: Campagne de peur du PQ «qui met de l’huile sur le feu»
Un match des Canadiens à Trois-Rivières grâce à la victoire de Saint-Boniface
Rattrapage
Concours Kraft Hockeyville
Un match des Canadiens à Trois-Rivières grâce à la victoire de Saint-Boniface
La Nuit blanche de Montréal: 23 ans de festivités
Rattrapage
Cette fin de semaine
La Nuit blanche de Montréal: 23 ans de festivités
Manifestation pro-armes à Québec: «On vend pratiquement l'image du soldat»
Rattrapage
Autoprotection revendiquée
Manifestation pro-armes à Québec: «On vend pratiquement l'image du soldat»
Frappes en Iran: «Si ça dérape, quelle va être la patience du peuple américain?»
Rattrapage
Intervention militaire
Frappes en Iran: «Si ça dérape, quelle va être la patience du peuple américain?»
«Mon coloc de 80 ans»: le choc générationnel abordé avec tendresse
Rattrapage
Nouvelle web-série
«Mon coloc de 80 ans»: le choc générationnel abordé avec tendresse
Choix défensifs des Canadiens en fin de match: «On s'ennuie de David Savard»
Rattrapage
Défaite contre les Islanders
Choix défensifs des Canadiens en fin de match: «On s'ennuie de David Savard»
Nouvelles entraves à prévoir sur le pont Charles-De Gaulle
Rattrapage
Entraves de la fin de semaine
Nouvelles entraves à prévoir sur le pont Charles-De Gaulle