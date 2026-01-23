 Aller au contenu
Politique provinciale
Le coup de gueule de Luc Ferrandez

Réouverture de la centrale de Bécancour: un recul énergétique?

par 98.5

0:00
6:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 janvier 2026 09:15

Avec

Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez / Cogeco Média

La décision d'Hydro-Québec de rouvrir la centrale au gaz de Bécancour pour répondre aux besoins de pointe ne fait pas l'unanimité.

Cette décision marque un tournant, puisque le Québec passe d'une gestion de la pointe par l'hydroélectricité et des contrats interruptibles à une production basée sur les énergies fossiles. 

Écoutez Luc Ferrandez souligner l'ironie de ce choix alors que les discussions sur la réduction des gaz à effet de serre (GES) sont omniprésentes, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On est en train de parler des GES, on passe de l'hydroélectricité au gaz pour assurer la pointe. [...] On va ouvrir grand les manettes pour livrer deux contrats de 10 térawattheures [...] pour New York [...] et là on va se servir du gaz.»

Luc Ferrandez

