Société
Tour d'horizon de l'actualité

Vision de la Conquête de Mark Carney: un «panier de crabes historique»

par 98.5

le 23 janvier 2026

Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde les récents propos de Mark Carney sur la bataille des Plaines d'Abraham.

En visite Québec, le premier ministre du Canada a décrit la Conquête de 1759 comme le point de départ d'un «partenariat choisi» entre les administrateurs britanniques et les Canadiens français.

Patrick Lagacé s'explique mal pourquoi Mark Carney a choisi de s'aventurer sur ce terrain glissant, surtout dans le contexte politique actuel au Québec.

Il souligne que peu d'historiens partagent cette vision «rose» de cette domination des Britanniques sur les Canadiens français.

«Je ne comprends pas qu’il ait décidé d’ouvrir ce panier de crabes historique. [...] Si vous expliquez aux Québécois francophones qui connaissent leur histoire que la Conquête a été le début de quelque chose de bon, je pense que vous n'aurez pas d'applaudissements.»

Patrick Lagacé

Autres sujets traités:

  • Les règles de la course à la CAQ;
  • Vortex polaire: Hydro-Québec se dit prête à faire face à l'immense demande d'électricité;
  • Les États-Unis, la Russie et l'Ukraine entament des discussions cruciales à Abou Dhabi;
  • Les tactiques musclées de la police de l'immigration aux États-Unis soulèvent l'indignation;
  • Il est possible de faire verrouiller gratuitement son dossier de crédit chez Equifax et TransUnion pour prévenir le vol d'identité;
  • Amende pour un courtier immobilier;
  • Une école secondaire montréalaise et une bibliothèque porteront le nom de l'autrice québécoise d'origine chilienne, Caroline Dawson.

