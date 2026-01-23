À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde les récents propos de Mark Carney sur la bataille des Plaines d'Abraham.

En visite Québec, le premier ministre du Canada a décrit la Conquête de 1759 comme le point de départ d'un «partenariat choisi» entre les administrateurs britanniques et les Canadiens français.

Patrick Lagacé s'explique mal pourquoi Mark Carney a choisi de s'aventurer sur ce terrain glissant, surtout dans le contexte politique actuel au Québec.

Il souligne que peu d'historiens partagent cette vision «rose» de cette domination des Britanniques sur les Canadiens français.