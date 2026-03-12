Si le gouvernement s'oppose au Hezbollah

Les Libanais continuent de vivre dans l'angoisse alors que les frappes israéliennes se multiplient.

Écoutez envoyé spécial du magazine L’actualité au Liban, Fabrice de Pierrebourg, à Lagacé le matin.

Dans la vallée de la Bekaa, il témoigne de l'intensité des bombardements, notamment une frappe massive à Dahiyeh et l'utilisation de drones d'attaque en plein centre-ville.

La vulnérabilité des populations déplacées, qui dorment sous des tentes à même le sol, accentue le caractère tragique de ce bilan humain qui ne cesse de s'alourdir.

Le contexte politique libanais complexifie davantage la crise.

Le Hezbollah, à la fois milice armée soutenue par l'Iran et parti politique intégré au gouvernement, place l'État libanais dans une position intenable.

Une intervention directe du gouvernement contre le Hezbollah risquerait de plonger le pays dans une nouvelle guerre civile, une crainte omniprésente chez la population locale.