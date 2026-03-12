S'inspirer du modèle irlandais

Alors que le Festival d'été de Québec (FEQ) vient de dévoiler sa programmation, l'ancien maire Régis Labeaume souligne l'importance vitale de la culture pour la survie de la nation québécoise.

Inquiet de l'américanisation des jeunes et de la baisse d'écoute de la musique locale, il appelle le gouvernement à multiplier par deux, trois ou quatre le budget de la culture.

S'inspirant de l'Irlande, il suggère de verser l'aide financière directement aux artistes plutôt qu'aux structures administratives.

Écoutez Régis Labeaume, ex-maire de Québec, à ce sujet jeudi à Lagacé le matin.