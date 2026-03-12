 Aller au contenu
Sports
Casquette sans logo

André Dawson et le Temple de la renommée: une «claque» aux partisans montréalais

par 98.5

0:00
4:38

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 mars 2026 09:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
André Dawson et le Temple de la renommée: une «claque» aux partisans montréalais
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

L'actualité sportive montréalaise est assombrie par la décision d'André Dawson de retirer le logo des Expos de sa plaque au Temple de la renommée, un geste qualifié de «décevant» envers les partisans québécois.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, jeudi à Lagacé le matin

Autres sujets abordés: 

  • La performance spectaculaire du jeune gardien Jacob Fowler, dont le calme et les 33 arrêts ont mené les Canadiens à une victoire de 3-2 contre Ottawa;
  • Colin Dorgan, dont le père a tué trois membres de sa famille il y a quatre semaines, a marqué le but victorieux en prolongation lors d'un match éliminatoire au Rhode Island.

