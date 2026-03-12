Casquette sans logo

L'actualité sportive montréalaise est assombrie par la décision d'André Dawson de retirer le logo des Expos de sa plaque au Temple de la renommée, un geste qualifié de «décevant» envers les partisans québécois.
Autres sujets abordés:
- La performance spectaculaire du jeune gardien Jacob Fowler, dont le calme et les 33 arrêts ont mené les Canadiens à une victoire de 3-2 contre Ottawa;
- Colin Dorgan, dont le père a tué trois membres de sa famille il y a quatre semaines, a marqué le but victorieux en prolongation lors d'un match éliminatoire au Rhode Island.