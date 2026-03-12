Jour 13 du conflit au Moyen-Orient

En ce treizième jour du conflit israélo-américain avec l'Iran, les attaques se perpétuent dans le golfe Persique et dans le détroit d'Ormuz.

Malgré la pression américaine et israélienne, la population iranienne démontre beaucoup de résilience selon Ferry de Kerckhove.

L'ex-diplomate souligne la dichotomie entre la perception iranienne des États-Unis et celle d'Israël.

