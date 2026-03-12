Jour 13 du conflit au Moyen-Orient

En ce treizième jour du conflit israélo-américain avec l'Iran, les attaques se perpétuent dans le golfe Persique et dans le détroit d'Ormuz.
Malgré la pression américaine et israélienne, la population iranienne démontre beaucoup de résilience selon Ferry de Kerckhove.
L'ex-diplomate souligne la dichotomie entre la perception iranienne des États-Unis et celle d'Israël.
Écoutez les explications de Ferry de Kerckhove, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«L’attitude à l’égard d’Israël par rapport à l’attitude vis-à-vis des États-Unis est très différente. Cette espèce de confiance dans le jugement d’Israël me désarçonne, parce que je n’ai jamais pensé que Netanyahou avait le moindre jugement. Mais ça, c’est une opinion personnelle. Le fait est qu’il y a cette dichotomie entre, d’un côté, Israël et les États-Unis, avec "le fou de Trump" qui bombarde, c'est comme si les bombes israéliennes étaient moins virulentes que les bombes américaines, alors qu'en fait, ça frappe de tous côtés.»