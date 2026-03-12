 Aller au contenu
Société
Jour 13 du conflit au Moyen-Orient

«Les Iraniens ont plus confiance au jugement d'Israël qu'à celui des États-Unis»

par 98.5

0:00
7:57

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 mars 2026 17:15

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le Québec maintenant / Cogeco Média

En ce treizième jour du conflit israélo-américain avec l'Iran, les attaques se perpétuent dans le golfe Persique et dans le détroit d'Ormuz.

Malgré la pression américaine et israélienne, la population iranienne démontre beaucoup de résilience selon Ferry de Kerckhove.

L'ex-diplomate souligne la dichotomie entre la perception iranienne des États-Unis et celle d'Israël.

Écoutez les explications de Ferry de Kerckhove, jeudi, au micro de Philippe Cantin. 

«L’attitude à l’égard d’Israël par rapport à l’attitude vis-à-vis des États-Unis est très différente. Cette espèce de confiance dans le jugement d’Israël me désarçonne, parce que je n’ai jamais pensé que Netanyahou avait le moindre jugement. Mais ça, c’est une opinion personnelle. Le fait est qu’il y a cette dichotomie entre, d’un côté, Israël et les États-Unis, avec "le fou de Trump" qui bombarde, c'est comme si les bombes israéliennes étaient moins virulentes que les bombes américaines, alors qu'en fait, ça frappe de tous côtés.»

Ferry de Kerckhove

