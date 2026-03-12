Alors que sa fille et son conjoint peuvent rester

Maria Cordova, une jeune mère mexicaine de 28 ans, fait face à l’expulsion après que sa demande d’asile ait été rejetée, alors que son conjoint a le statut de réfugié depuis 2024 et que leur petite fille de 20 mois est canadienne.

Si son dossier n’est pas revu rapidement, elle devra quitter lundi et le couple devra prendre la difficile décision à savoir si la petite quitte avec sa mère ou reste au Canada avec son père.

Écoutez Me Marie-Odile Marcotte, avocate spécialisée en immigration, brosser le portrait de cette situation déchirante, jeudi, au micro de Philippe Cantin.