Nouveau docu sur Netflix

Le documentaire de l'Américano-Britannique Louis Theroux, Plongée dans la manosphère, disponible sur Netflix, met en lumière un univers numérique inquiétant où des influenceurs masculins, menés par des figures comme Andrew Tate, font la promotion de la misogynie, du racisme et de l'homophobie.

Ces créateurs de contenu ne se contentent pas de diffuser des idées sexistes; ils exploitent la vulnérabilité de jeunes garçons, parfois dès l'âge de 12 ans, pour leur vendre des styles de vie luxueux et des formations douteuses.

