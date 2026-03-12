Le chef conservateur en tournée aux États-Unis

Le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, entame dès vendredi une tournée stratégique chez nos voisins du sud.

Ce voyage, qui le mènera de Windsor à Détroit, puis à Houston, Austin et New York, vise à bâtir sa crédibilité internationale et à exposer sa vision des relations Canada-États-Unis devant la Foreign Policy Association.

Écoutez le chroniqueur de politique fédérale Dimitri Soudas faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon Dimitri Soudas, cette offensive diplomatique est une tentative directe de se repositionner face à Mark Carney, alors que les conservateurs traversent une période plus complexe depuis l'élection de ce dernier en 2025.

Poilievre mise sur un message de force économique pour séduire tant l'électorat canadien que les partenaires américains.

