Fiables ou pas, les prévisions météo?

Bien que le «verglapocalypse» attendu n'ait pas frappé Montréal avec la vigueur redoutée, la région a tout de même reçu entre 10 et 15 mm de pluie verglaçante, causant d'importants désagréments sur le réseau routier et le transport collectif.

Écoutez Jean-Charles Beaubois, président de MétéoGlobale, expliquer que la précision des prévisions tient parfois à un demi-degré près ou à quelques kilomètres de distance, ce qui rend l'exercice particulièrement périlleux pour les experts.

Par ailleurs, l'accumulation de glace sur les caténaires a paralysé le REM entre Brossard et la Gare Centrale pendant plusieurs heures, forçant un déglaçage manuel sur 15 kilomètres de fils.

Écoutez le chroniqueur circulation Marc Brière faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.