 Aller au contenu
Société
Fiables ou pas, les prévisions météo?

Verglas et apocalypse: «Des phénomènes sont parfois plus compliqués à prévoir»

par 98.5

0:00
8:14

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 mars 2026 07:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marc Brière
Marc Brière
Verglas et apocalypse: «Des phénomènes sont parfois plus compliqués à prévoir»
Le «verglapocalypse» attendu n'a pas frappé Montréal avec la vigueur redoutée. / Cogeco Média

Bien que le «verglapocalypse» attendu n'ait pas frappé Montréal avec la vigueur redoutée, la région a tout de même reçu entre 10 et 15 mm de pluie verglaçante, causant d'importants désagréments sur le réseau routier et le transport collectif.

Écoutez Jean-Charles Beaubois, président de MétéoGlobale, expliquer que la précision des prévisions tient parfois à un demi-degré près ou à quelques kilomètres de distance, ce qui rend l'exercice particulièrement périlleux pour les experts.

Par ailleurs, l'accumulation de glace sur les caténaires a paralysé le REM entre Brossard et la Gare Centrale pendant plusieurs heures, forçant un déglaçage manuel sur 15 kilomètres de fils.

Écoutez le chroniqueur circulation Marc Brière faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.

Photo obtenue par le chroniqueur circulation Marc Brière

Source: Photo obtenue par le chroniqueur circulation Marc Brière

Vous aimerez aussi

Vignoble et spectacles: «Une avancée qui n'est pas parfaite» -Mario Pelchat
Lagacé le matin
Vignoble et spectacles: «Une avancée qui n'est pas parfaite» -Mario Pelchat
0:00
5:46
«On devrait être en mesure de rétablir la grande majorité des pannes jeudi»
Lagacé le matin
«On devrait être en mesure de rétablir la grande majorité des pannes jeudi»
0:00
3:03

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
K. Maro en studio: un retour aux sources avec «Place de Lorient»
Rattrapage
Liban, résilience et nostalgie
K. Maro en studio: un retour aux sources avec «Place de Lorient»
Sanctionner les juges: «Je suis partisan des suspensions jusqu’à nouvel ordre»
Rattrapage
Les juges sont-ils intouchables au Québec?
Sanctionner les juges: «Je suis partisan des suspensions jusqu’à nouvel ordre»
Culture en péril: Régis Labeaume prône un investissement massif
Rattrapage
S'inspirer du modèle irlandais
Culture en péril: Régis Labeaume prône un investissement massif
André Dawson et le Temple de la renommée: une «claque» aux partisans montréalais
Rattrapage
Casquette sans logo
André Dawson et le Temple de la renommée: une «claque» aux partisans montréalais
Intelligence artificielle: une étude démontre des risques de violence réelle
Rattrapage
Quand les robots aident les criminels
Intelligence artificielle: une étude démontre des risques de violence réelle
«Plongée dans la manosphère»: «Je m'inquiète beaucoup pour l'avenir des femmes»
Rattrapage
Nouveau docu sur Netflix
«Plongée dans la manosphère»: «Je m'inquiète beaucoup pour l'avenir des femmes»
Sainte-Justine lance un appel aux adeptes du tricot
Rattrapage
Pour une bonne cause
Sainte-Justine lance un appel aux adeptes du tricot
Vignoble et spectacles: «Une avancée qui n'est pas parfaite» -Mario Pelchat
Rattrapage
Conflit avec la CPTAQ
Vignoble et spectacles: «Une avancée qui n'est pas parfaite» -Mario Pelchat
Prix de l’essence: pourquoi les réserves stratégiques ne changeront pas la donne
Rattrapage
90 jours de sécurité
Prix de l’essence: pourquoi les réserves stratégiques ne changeront pas la donne
«Pierre Poilievre est à la recherche de sa crédibilité internationale»
Rattrapage
Le chef conservateur en tournée aux États-Unis
«Pierre Poilievre est à la recherche de sa crédibilité internationale»
Missile américain sur une école en Iran: les dessous d'une bavure tragique
Rattrapage
Des renseignements périmés mènent à l'horreur
Missile américain sur une école en Iran: les dessous d'une bavure tragique
Liban: «Des gens ici ont peur que ça crée une guerre civile»
Rattrapage
Si le gouvernement s'oppose au Hezbollah
Liban: «Des gens ici ont peur que ça crée une guerre civile»
«On devrait être en mesure de rétablir la grande majorité des pannes jeudi»
Rattrapage
Verglas et électricité
«On devrait être en mesure de rétablir la grande majorité des pannes jeudi»
Nooran Rezayi: Y aura-t-il des accusations déposées contre des policiers?
Rattrapage
Jeune de 15 ans abattu à Longueuil
Nooran Rezayi: Y aura-t-il des accusations déposées contre des policiers?