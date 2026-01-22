Cybercriminalité: un retard technologique alarmant

Le Canada est devenu une cible privilégiée pour le vol d'identité, avec une hausse de 200% des tentatives de fraude entre 2019 et 2023.

Jean-Philippe Décarie-Mathieu souligne que le pays accuse un retard d'environ 20 ans par rapport à des nations comme la Chine ou la Russie, qui ont professionnalisé le piratage.

Malgré la multiplication des fuites de données massives dans de grandes entreprises, la responsabilité de la protection repose souvent à tort sur les individus.

L'expert prône une concertation internationale accrue pour mieux réglementer les entreprises et contrer cette «catastrophe technologique».

Écoutez Jean-Michel Décarie-Mathieu, spécialiste en cybersécurité et en gestion de risques technologiques, expliquer le tout, jeudi, à La commission.