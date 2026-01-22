 Aller au contenu
Techno
Cybercriminalité: un retard technologique alarmant

Le Canada: une plaque tournante mondiale du vol d'identité

par 98.5

0:00
12:33

Entendu dans

La commission

le 22 janvier 2026 13:22

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Le Canada: une plaque tournante mondiale du vol d'identité
Le Canada a connu une augmentation de 200% des tentatives de fraude en ligne entre 2019 et 2023. / Kiattisak/ Adobe Stock

Le Canada est devenu une cible privilégiée pour le vol d'identité, avec une hausse de 200% des tentatives de fraude entre 2019 et 2023. 

Jean-Philippe Décarie-Mathieu souligne que le pays accuse un retard d'environ 20 ans par rapport à des nations comme la Chine ou la Russie, qui ont professionnalisé le piratage. 

Malgré la multiplication des fuites de données massives dans de grandes entreprises, la responsabilité de la protection repose souvent à tort sur les individus.

L'expert prône une concertation internationale accrue pour mieux réglementer les entreprises et contrer cette «catastrophe technologique».

Écoutez Jean-Michel Décarie-Mathieu, spécialiste en cybersécurité et en gestion de risques technologiques, expliquer le tout, jeudi, à La commission. 

