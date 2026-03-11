Des premiers «faux» chanteurs québécois

L’intelligence artificielle est utilisée dans tous les domaines, dont la musique. De premiers «faux» chanteurs québécois ont commencé à faire leur apparition sur le marché.

C’est le cas notamment de Novael-X, créée par une dame en Mauricie.

Que pensez de ce phénomène? Celui-ci est plus répandu qu’on pourrait le croire...

Écoutez Romuald Jamet, professeur agrégé en sociologie de la culture à l’INRS, à l’émission La commission.