Des premiers «faux» chanteurs québécois

L’intelligence artificielle est utilisée dans tous les domaines, dont la musique. De premiers «faux» chanteurs québécois ont commencé à faire leur apparition sur le marché.
C’est le cas notamment de Novael-X, créée par une dame en Mauricie.
Que pensez de ce phénomène? Celui-ci est plus répandu qu’on pourrait le croire...
Écoutez Romuald Jamet, professeur agrégé en sociologie de la culture à l’INRS, à l’émission La commission.
«Sur la majeure partie des plateformes de streaming actuelles, il y a environ un tiers des morceaux qui sont déposés qui sont de la musique générée par intelligence articielle.»