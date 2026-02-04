 Aller au contenu
Hybride et électrique
Après une mésaventure dans le parc des Laurentides

Les voitures électriques, c'est fini pour Richard Courchesne!

par 98.5

0:00
15:37

Entendu dans

La commission

le 4 février 2026 14:28

Avec

Richard Courchesne
Richard Courchesne
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Les voitures électriques, c'est fini pour Richard Courchesne!
Richard Courchesne / Cogeco Média

L'animateur de radio au FM93, Richard Courchesne, a décidé que les voitures électriques, c'était terminé pour lui, après une mésaventure dans le parc des Laurentides.

Écoutez l'animateur du FM93 discuter de sa décision, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Les voitures électriques, c'est de la charge mentale. Un véhicule électrique. Je suis tombé en panne dans la réserve faunique des Laurentides et j'ai dû attendre une dépanneuse pendant 4h de temps. Mon véhicule a été immobilisé, alors qu'il me restait 52 kilomètres d'autonomie sans aucune raison. Et j'ai eu plusieurs événements. La semaine dernière, j'ai attendu 2h avant d'avoir une place à une borne de recharge.»

Richard Courchesne

Vous aimerez aussi

Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?
La commission
Les Chinois pourront-ils adapter leurs véhicules aux normes canadiennes?
0:00
14:37

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
À l'approche des Jeux de Milan et du Super Bowl
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
À l'approche des Jeux de Milan et du Super Bowl
«C'est énorme le poids que ça va avoir ce dimanche»
Rattrapage
Performance à venir de Bad Bunny au Super Bowl
«C'est énorme le poids que ça va avoir ce dimanche»
Sans contrat de travail depuis 3 ans: les paramédics veulent la parité salariale
Rattrapage
Québec tente d'imposer un recul salarial de 5%
Sans contrat de travail depuis 3 ans: les paramédics veulent la parité salariale
«On paye cher pour quelque chose qui marche mal» -Christine Normandin
Rattrapage
Logiciel pour gérer les pensions de vieillesse
«On paye cher pour quelque chose qui marche mal» -Christine Normandin
Arguments de Marwah Rizqy: Geneviève Hinse contre-attaque
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Arguments de Marwah Rizqy: Geneviève Hinse contre-attaque
ICE à Minneapolis: un petit recul de Trump devant la pression
Rattrapage
Mécontentement croissant de la population
ICE à Minneapolis: un petit recul de Trump devant la pression
Retirer la pension de vieillesse à ceux faisant plus de 100 000: une bonne idée?
Rattrapage
Suggestion de L’Association Génération Squeeze
Retirer la pension de vieillesse à ceux faisant plus de 100 000: une bonne idée?
Un dernier match pour le Tricolore avant les Jeux de Milan
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Un dernier match pour le Tricolore avant les Jeux de Milan
Plusieurs compagnies de déneigements victimes de messages frauduleux
Rattrapage
Leurs clients sont visés
Plusieurs compagnies de déneigements victimes de messages frauduleux
Immigration: le cri du cœur du maire de Trois-Rivières
Rattrapage
Il décolère pas
Immigration: le cri du cœur du maire de Trois-Rivières
Réforme de la santé: le projet de loi 19 sous la loupe
Rattrapage
Projet visant à améliorer l'accès aux soins
Réforme de la santé: le projet de loi 19 sous la loupe
Cure minceur forcée pour l’hôpital Maisonneuve-Rosemont?
Rattrapage
Le gouvernement voudrait sabrer dans les dépenses
Cure minceur forcée pour l’hôpital Maisonneuve-Rosemont?
Troisième lien: la fin de l’harmonie de façade à la CAQ?
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Troisième lien: la fin de l’harmonie de façade à la CAQ?
Office des transports du Canada: près de trois ans pour traiter les plaintes
Rattrapage
Remboursement
Office des transports du Canada: près de trois ans pour traiter les plaintes