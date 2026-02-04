L'animateur de radio au FM93, Richard Courchesne, a décidé que les voitures électriques, c'était terminé pour lui, après une mésaventure dans le parc des Laurentides.
Écoutez l'animateur du FM93 discuter de sa décision, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Les voitures électriques, c'est de la charge mentale. Un véhicule électrique. Je suis tombé en panne dans la réserve faunique des Laurentides et j'ai dû attendre une dépanneuse pendant 4h de temps. Mon véhicule a été immobilisé, alors qu'il me restait 52 kilomètres d'autonomie sans aucune raison. Et j'ai eu plusieurs événements. La semaine dernière, j'ai attendu 2h avant d'avoir une place à une borne de recharge.»