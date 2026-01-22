Une attitude agressive

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé et la journaliste Valérie Lebeuf abordent le passage remarqué de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos.

Le président américain a notamment dévoilé les membres de son «Conseil de la paix» et prévoit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Toutefois, ce sont les propos de Trump à l'endroit du Canada qui retiennent l'attention, alors qu'il a affirmé que: «le Canada existe grâce aux États-Unis».

Cette déclaration a fait réagir le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui a répliqué en soulignant l'importance des ressources canadiennes, comme la potasse et l'aluminium, pour l'économie américaine.

Patrick Lagacé souligne que l'attitude agressive de l'administration Trump, de même que les propos du secrétaire au Trésor Scott Bessent qui ont poussé la présidente de la Banque centrale européenne à quitter la salle, effrite la confiance mondiale envers les États-Unis.

