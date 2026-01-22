 Aller au contenu
Société
Une attitude agressive

Un passage remarqué de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos

par 98.5

0:00
22:38

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 janvier 2026 06:36

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Un passage remarqué de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé et la journaliste Valérie Lebeuf abordent le passage remarqué de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos.

Le président américain a notamment dévoilé les membres de son «Conseil de la paix» et prévoit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Toutefois, ce sont les propos de Trump à l'endroit du Canada qui retiennent l'attention, alors qu'il a affirmé que: «le Canada existe grâce aux États-Unis».

Cette déclaration a fait réagir le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui a répliqué en soulignant l'importance des ressources canadiennes, comme la potasse et l'aluminium, pour l'économie américaine.

Patrick Lagacé souligne que l'attitude agressive de l'administration Trump, de même que les propos du secrétaire au Trésor Scott Bessent qui ont poussé la présidente de la Banque centrale européenne à quitter la salle, effrite la confiance mondiale envers les États-Unis.

Autres sujets traités :

  • Météo difficile au Québec dès jeudi;
  • Environnement: Bernard Drainville devrait confirmer le report des cibles de réduction des GES;
  • Succession à la CAQ : Christine Fréchette en avance devant Simon Jolin-Barrette et Bernard Drainville.
  • 7500$ en dédommagement après une erreur de laboratoire au CUSM;
  • Le Canada est considéré comme une plaque tournante pour le vol de données personnelles;
  • Bill et Hillary Clinton refusent de témoigner devant le Congrès concernant leurs liens avec Jeffrey Epstein.

