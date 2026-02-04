 Aller au contenu
Arts et spectacles
Déjà près de 40 millions de visionnements

Saison 4 de La Chronique de Bridgerton: succès ou flop?

par 98.5

0:00
4:00

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 février 2026 08:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Saison 4 de La Chronique de Bridgerton: succès ou flop?
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Les premiers épisodes de la quatrième saison de la série La Chronique de Bridgerton sont maintenant disponibles sur la plateforme Netflix. 

En seulement quelques jours, la série a déjà atteint près de 40 millions de visionnements, mais connaît tout de même une légère baisse d’intérêt par rapport à la saison précédente. 

La quatrième saison porte sur l’histoire de Benedict Bridgerton qui fait la rencontre d’une dame mystérieuse lors d’un bal masqué. 

Est-ce que la série vaut la peine d’être visionnée? 

Écoutez la critique de Catherine Brisson au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

