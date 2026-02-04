Déjà près de 40 millions de visionnements

Les premiers épisodes de la quatrième saison de la série La Chronique de Bridgerton sont maintenant disponibles sur la plateforme Netflix.

En seulement quelques jours, la série a déjà atteint près de 40 millions de visionnements, mais connaît tout de même une légère baisse d’intérêt par rapport à la saison précédente.

La quatrième saison porte sur l’histoire de Benedict Bridgerton qui fait la rencontre d’une dame mystérieuse lors d’un bal masqué.

Est-ce que la série vaut la peine d’être visionnée?

Écoutez la critique de Catherine Brisson au micro de Patrick Lagacé, mercredi.