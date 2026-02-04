Son portrait a été dévoilé hier

Le portrait de Stephen Harper, qui devenait il y a 20 ans premier ministre du Canada, a été dévoilé hier à Ottawa. Celui-ci contient plusieurs symboles significatifs.
Le conservateur a également livré un discours lors duquel il a envoyé un message à Mark Carney et Pierre Poilievre.
Écoutez Dimitri Soudas revenir sur les moments forts de son discours et sur la signification de son portrait au micro de Patrick Lagacé.
«Ce qu’il a lancé comme message, je pense que le pays avait besoin de l’entendre, mais surtout Monsieur Carney et Monsieur Poilievre. Son message était que leurs différends politiques doivent être secondaires face à deux menaces qu’il a qualifiées d'existentielles: un président américain avec des visées impérialistes et la montée des mouvements séparatistes en Alberta et au Québec.»