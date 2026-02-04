Son portrait a été dévoilé hier

 Aller au contenu
Politique fédérale
Harper appelle les dirigeants à mettre de côté leurs différends politiques

le 4 février 2026 08:11

Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
L'ancien premier ministre Stephen Harper lors de son discours, mardi, à Ottawa / La Presse Canadienne

Le portrait de Stephen Harper, qui devenait il y a 20 ans premier ministre du Canada, a été dévoilé hier à Ottawa. Celui-ci contient plusieurs symboles significatifs. 

Le conservateur a également livré un discours lors duquel il a envoyé un message à Mark Carney et Pierre Poilievre. 

Écoutez Dimitri Soudas revenir sur les moments forts de son discours et sur la signification de son portrait au micro de Patrick Lagacé. 

«Ce qu’il a lancé comme message, je pense que le pays avait besoin de l’entendre, mais surtout Monsieur Carney et Monsieur Poilievre. Son message était que leurs différends politiques doivent être secondaires face à deux menaces qu’il a qualifiées d'existentielles: un président américain avec des visées impérialistes et la montée des mouvements séparatistes en Alberta et au Québec.»

Dimitri Soudas

