Son portrait a été dévoilé hier

Le portrait de Stephen Harper, qui devenait il y a 20 ans premier ministre du Canada, a été dévoilé hier à Ottawa. Celui-ci contient plusieurs symboles significatifs.

Le conservateur a également livré un discours lors duquel il a envoyé un message à Mark Carney et Pierre Poilievre.

Écoutez Dimitri Soudas revenir sur les moments forts de son discours et sur la signification de son portrait au micro de Patrick Lagacé.