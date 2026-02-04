Son père aurait orchestré le tout

Une autre histoire troublante secoue la France. Après l’affaire des viols de Mazan, voilà que 10 hommes ont été arrêtés en lien avec une enquête pour le viol d’un enfant de cinq ans sous soumission chimique à Lille, dans le nord du pays.

Selon le ministère public, l’enfant a été mis en relation avec des adultes de sexe masculin par son propre père.

Les faits reprochés se seraient produits lors d’une soirée survenue le 14 février 2025.

Le père de l’enfant a été arrêté pour agression sexuelle incestueuse et complicité de viols et agressions sexuelles aggravées au préjudice de son fils.

Écoutez Antoine Bonin, journaliste judiciaire pour le média Dernières nouvelles d’Alsace, discuter de ce dossier troublant avec Patrick Lagacé. Il est le premier journaliste à avoir publié un article sur le sujet.