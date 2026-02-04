Série sur la Santé des femmes

Afin de faire la lumière sur plusieurs zones grises concernant la santé des femmes, la colorée Dre Michelle Houde, que l'on peut suivre sur les réseaux sociaux, présente une série de huit épisodes de 30 minutes, qui sera diffusée sur le web et sur Savoir média.

Aussi, en cette journée mondiale contre le cancer, quelles sont les bonnes habitudes a prendre pour réduire le risque de développer la maladie

Écoutez la Dre Michelle Houde, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive et créatrice de contenu/chroniqueuse, au mcro de Philippe Cantin.

La Dre Houde souligne le sous-investissement historique dans la recherche médicale féminine, les différences majeures entre hommes et femmes (cycle hormonal, distribution des graisses, maladies cardiovasculaires), et l’importance d’écouter les patientes.

La série, produite par Zone3, aborde huit angles liés à la santé féminine, visant à combler le retard scientifique et à sensibiliser professionnels et grand public.