 Aller au contenu
Sports
«La politique, ce n’est pas pour moi»

Après les Alouettes, Marc-Antoine Dequoy se confie sur son futur

par 98.5

0:00
7:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 février 2026 08:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Après les Alouettes, Marc-Antoine Dequoy se confie sur son futur
Marc-Antoine Dequoy, nouveau retraité / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

Fraîchement retraité des Alouettes de Montréal à 31 ans, Marc-Antoine Dequoy s’est confié à l’équipe de Lagacé le matin sur l'étape charnière qu'il traverse.

Malgré le «vertige» que peut causer un changement de carrière, le maraudeur étoile assure avoir bien préparé son après-carrière, notamment en explorant le milieu médiatique et le divertissement.

S'il ferme catégoriquement la porte à la politique malgré les appels de certains partis, il se montre ouvert à de nouveaux projets, tout en profitant de son premier été de congé en dix ans.

Il partage également ses analyses sur le prochain Super Bowl.

Écoutez l'ex-joueur des Alouettes, Marc-Antoine Dequoy, en discussion avec l'équipe de Lagacé le matin

Vous aimerez aussi

La perception des Canadiens vue de l'extérieur du marché francophone
Bonsoir les sportifs
La perception des Canadiens vue de l'extérieur du marché francophone
0:00
17:06

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Caviar et croquettes, ça vous dit?
Rattrapage
McDonald’s le propose pour la Saint-Valentin
Caviar et croquettes, ça vous dit?
Saison 4 de La Chronique de Bridgerton: succès ou flop?
Rattrapage
Déjà près de 40 millions de visionnements
Saison 4 de La Chronique de Bridgerton: succès ou flop?
Journée mondiale du cancer: le Québec affiche un bilan inquiétant
Rattrapage
Taux de mortalité le plus élevé au Canada
Journée mondiale du cancer: le Québec affiche un bilan inquiétant
Soumission chimique: 10 hommes arrêtés en lien avec le viol d’un enfant de 5 ans
Rattrapage
Son père aurait orchestré le tout
Soumission chimique: 10 hommes arrêtés en lien avec le viol d’un enfant de 5 ans
Fermeture possible de la fonderie Horne: «Ça été une journée sombre»
Rattrapage
Glencore suspend des investissements
Fermeture possible de la fonderie Horne: «Ça été une journée sombre»
Harper appelle les dirigeants à mettre de côté leurs différends politiques
Rattrapage
Son portrait a été dévoilé hier
Harper appelle les dirigeants à mettre de côté leurs différends politiques
La SAAQ permet encore aux religieux de refuser une évaluation par une femme
Rattrapage
Malgré l'adoption de la Loi 21 en 2019
La SAAQ permet encore aux religieux de refuser une évaluation par une femme
Besoins essentiels non remboursés: «C’est de la dignité humaine qu’on parle!»
Rattrapage
Incapable de payer pour ses sacs de stomie
Besoins essentiels non remboursés: «C’est de la dignité humaine qu’on parle!»
Hécatombe dans les restaurants: 4000 fermetures attendues cette année
Rattrapage
Hausse du coût de la vie
Hécatombe dans les restaurants: 4000 fermetures attendues cette année
Rentrée parlementaire divertissante: «On n’a pas été déçus!»
Rattrapage
Marwah Rizqy, Bernard Drainville et autres
Rentrée parlementaire divertissante: «On n’a pas été déçus!»
Un Australien partage sa passion des Canadiens de Montréal
Rattrapage
Comment est-il devenu un fervent partisan?
Un Australien partage sa passion des Canadiens de Montréal
Lindsey Vonn participera au Jeux de Milan, malgré sa blessure
Rattrapage
Rupture totale du ligament croisé antérieur
Lindsey Vonn participera au Jeux de Milan, malgré sa blessure
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du mercredi 4 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du mercredi 4 février
«Elle devient rafale»: «Un très bon roman choral à lire»
Rattrapage
Un premier roman pour Anne De Léan
«Elle devient rafale»: «Un très bon roman choral à lire»