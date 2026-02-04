«La politique, ce n’est pas pour moi»

Fraîchement retraité des Alouettes de Montréal à 31 ans, Marc-Antoine Dequoy s’est confié à l’équipe de Lagacé le matin sur l'étape charnière qu'il traverse.

Malgré le «vertige» que peut causer un changement de carrière, le maraudeur étoile assure avoir bien préparé son après-carrière, notamment en explorant le milieu médiatique et le divertissement.

S'il ferme catégoriquement la porte à la politique malgré les appels de certains partis, il se montre ouvert à de nouveaux projets, tout en profitant de son premier été de congé en dix ans.

Il partage également ses analyses sur le prochain Super Bowl.

Écoutez l'ex-joueur des Alouettes, Marc-Antoine Dequoy, en discussion avec l'équipe de Lagacé le matin.