 Aller au contenu
Société
Malgré l'adoption de la Loi 21 en 2019

La SAAQ permet encore aux religieux de refuser une évaluation par une femme

par 98.5

0:00
6:54

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 février 2026 07:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
La SAAQ permet encore aux religieux de refuser une évaluation par une femme
L’avocate Christiane Pelchat a dénoncé mardi, en commission parlementaire sur le projet de loi 9, le fait que des accommodements religieux permettant à un homme de refuser d’être servi par une femme soient permis à la SAAQ. / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

Lors de son passage à l'émission Lagacé le matin, Me Christiane Pelchat a révélé que la SAAQ accepte toujours des accommodements religieux permettant à des hommes de refuser d'être examinés par des femmes lors des tests de conduite.

Cette pratique s'appuie sur un avis de la Commission des droits de la personne datant de 2010, ignorant ainsi l'adoption de la Loi sur la laïcité de l'État en 2019. 

Elle martèle que la loi sur la laïcité, qui consacre l'égalité entre les femmes et les hommes, doit primer sur toute directive administrative antérieure.

Écoutez Me Christiane Pelchat, ex-présidente du Conseil du statut de la femme, co-auteure du rapport sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État et sur les influences religieuses, expliquer le tout, mercredi, au micro de Patrick Lagacé. 

«Ce qui arrive, c’est qu’un homme qui ne veut pas avoir son examen de conduite avec une femme dans la même voiture, il peut demander un accommodement raisonnable qui, à mon sens, est tout à fait déraisonnable.»

Me Christiane Pelchat

Vous aimerez aussi

Spécial «Super Bowl» | L'énigme du mercredi 4 février
Lagacé le matin
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du mercredi 4 février
0:00
1:58
Journée mondiale du cancer: le Québec affiche un bilan inquiétant
Lagacé le matin
Journée mondiale du cancer: le Québec affiche un bilan inquiétant
0:00
6:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Après les Alouettes, Marc-Antoine Dequoy se confie sur son futur
Rattrapage
«La politique, ce n’est pas pour moi»
Après les Alouettes, Marc-Antoine Dequoy se confie sur son futur
Caviar et croquettes, ça vous dit?
Rattrapage
McDonald’s le propose pour la Saint-Valentin
Caviar et croquettes, ça vous dit?
Saison 4 de La Chronique de Bridgerton: succès ou flop?
Rattrapage
Déjà près de 40 millions de visionnements
Saison 4 de La Chronique de Bridgerton: succès ou flop?
Journée mondiale du cancer: le Québec affiche un bilan inquiétant
Rattrapage
Taux de mortalité le plus élevé au Canada
Journée mondiale du cancer: le Québec affiche un bilan inquiétant
Soumission chimique: 10 hommes arrêtés en lien avec le viol d’un enfant de 5 ans
Rattrapage
Son père aurait orchestré le tout
Soumission chimique: 10 hommes arrêtés en lien avec le viol d’un enfant de 5 ans
Fermeture possible de la fonderie Horne: «Ça été une journée sombre»
Rattrapage
Glencore suspend des investissements
Fermeture possible de la fonderie Horne: «Ça été une journée sombre»
Harper appelle les dirigeants à mettre de côté leurs différends politiques
Rattrapage
Son portrait a été dévoilé hier
Harper appelle les dirigeants à mettre de côté leurs différends politiques
Besoins essentiels non remboursés: «C’est de la dignité humaine qu’on parle!»
Rattrapage
Incapable de payer pour ses sacs de stomie
Besoins essentiels non remboursés: «C’est de la dignité humaine qu’on parle!»
Hécatombe dans les restaurants: 4000 fermetures attendues cette année
Rattrapage
Hausse du coût de la vie
Hécatombe dans les restaurants: 4000 fermetures attendues cette année
Rentrée parlementaire divertissante: «On n’a pas été déçus!»
Rattrapage
Marwah Rizqy, Bernard Drainville et autres
Rentrée parlementaire divertissante: «On n’a pas été déçus!»
Un Australien partage sa passion des Canadiens de Montréal
Rattrapage
Comment est-il devenu un fervent partisan?
Un Australien partage sa passion des Canadiens de Montréal
Lindsey Vonn participera au Jeux de Milan, malgré sa blessure
Rattrapage
Rupture totale du ligament croisé antérieur
Lindsey Vonn participera au Jeux de Milan, malgré sa blessure
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du mercredi 4 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du mercredi 4 février
«Elle devient rafale»: «Un très bon roman choral à lire»
Rattrapage
Un premier roman pour Anne De Léan
«Elle devient rafale»: «Un très bon roman choral à lire»