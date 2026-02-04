Malgré l'adoption de la Loi 21 en 2019

Lors de son passage à l'émission Lagacé le matin, Me Christiane Pelchat a révélé que la SAAQ accepte toujours des accommodements religieux permettant à des hommes de refuser d'être examinés par des femmes lors des tests de conduite.

Cette pratique s'appuie sur un avis de la Commission des droits de la personne datant de 2010, ignorant ainsi l'adoption de la Loi sur la laïcité de l'État en 2019.

Elle martèle que la loi sur la laïcité, qui consacre l'égalité entre les femmes et les hommes, doit primer sur toute directive administrative antérieure.

Écoutez Me Christiane Pelchat, ex-présidente du Conseil du statut de la femme, co-auteure du rapport sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État et sur les influences religieuses, expliquer le tout, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.