Politique
Marwah Rizqy, Bernard Drainville et autres

Rentrée parlementaire divertissante: «On n’a pas été déçus!»

par 98.5

La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

C’était la rentrée parlementaire à Québec mardi et le chroniqueur politique Jonathan Trudeau avait promis une chose: elle sera divertissante. 

Marwah Rizqy qui prend la parole pour la première fois, le retour de Lionel Carmant et Christian Dubé comme député indépendant et la période de question… Chose certaine, il y avait de quoi se mettre sous la dent!

C’est d’ailleurs cette période de question qui a retenu l’attention de Jonathan Trudeau et particulièrement les réactions de Bernard Drainville ainsi que les places attribués aux différents députés.

Écoutez le chroniqueur politique faire le bilan de cette journée et parler d’une sortie de Bernard Drainville contre les syndicats qui a dénoncé la décision de la CSN de renverser une ambulance devant l’Assemblée nationale, ambulance qui avait été achetée d’un ferrailleur. 

Autre sujet abordé

  • Un autre report pour le 3e lien: est-ce en raison de la course à la chefferie à la CAQ?

Marwah Rizqy: «Il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle réintègre le caucus»
Lagacé le matin
Marwah Rizqy: «Il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle réintègre le caucus»
0:00
14:29
La mairesse et la chaussée, le retour de Rizqy et la rentrée parlementaire
La commission
La mairesse et la chaussée, le retour de Rizqy et la rentrée parlementaire
0:00
15:17

