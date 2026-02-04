Comment est-il devenu un fervent partisan?

Un Australien a récemment attiré l’attention de nombreux Montréalais en dévoilant être un fervent partisan du Tricolore! Pourtant, le hockey est loin d’être le sport national en Australie…

Comment a-t-il découvert cette passion? Perry Clinton a expliqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu’il a été initié au hockey lors d’un séjour à Vancouver en 2024.

Il a par la suite rencontré une Québécoise qui adore le hockey et le couple partage maintenant cette passion.

Écoutez Frédéric Labelle parler de cette histoire au micro de Patrick Lagacé, mercredi.