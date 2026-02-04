Glencore suspend des investissements

La multinationale Glencore qui gère la fonderie Horne à Rouyn-Noranda a annoncé suspendre certains de ses investissements en raison des exigences jugées trop élevées du gouvernement du Québec concernant les émissions d’arsenic.

Cela pourrait avoir comme effet de provoquer la fermeture de l’usine, ce qui aurait un impact important sur l’économie régionale.

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

Selon lui, la menace de fermer l’usine pourrait simplement être un bluff de la part de Glencore pour faire bouger le gouvernement du Québec.