 Aller au contenu
Société
Taux de mortalité le plus élevé au Canada

Journée mondiale du cancer: le Québec affiche un bilan inquiétant

par 98.5

0:00
6:43

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 février 2026 08:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Journée mondiale du cancer: le Québec affiche un bilan inquiétant
La Journée mondiale de lutte contre le cancer est organisée tous les 4 février. / Pixel-Shot/ Adobe Stock

À l’occasion de la Journée mondiale du cancer, Patrick Lagacé s'entretient avec le Dr Denis Soulières, hématologue et oncologue.

Le constat est frappant: le Québec présente l'un des taux d'incidence et de mortalité les plus élevés au pays, surpassant l'Ontario et la Colombie-Britannique. 

Si le tabagisme historique explique en partie ces chiffres, le Dr Soulières souligne l'importance cruciale d'améliorer le dépistage précoce.

Malgré ce bilan, la science progresse à pas de géant grâce à la génomique et à l'immunothérapie, permettant désormais de personnaliser les traitements et de réactiver le système immunitaire des patients pour combattre la maladie.

Écoutez Dr Denis Soulières, médecin et porte-parole de la Société canadienne du cancer, donner les détails à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin

«On se démarque de façon très négative [...] avec des incidences qui sont nettement plus élevées chez nous, avec des taux de mortalité qui sont nettement plus élevés aussi.»

Dr Denis Soulières

Vous aimerez aussi

La SAAQ permet encore aux religieux de refuser une évaluation par une femme
Lagacé le matin
La SAAQ permet encore aux religieux de refuser une évaluation par une femme
0:00
6:54
Besoins essentiels non remboursés: «C’est de la dignité humaine qu’on parle!»
Lagacé le matin
Besoins essentiels non remboursés: «C’est de la dignité humaine qu’on parle!»
0:00
12:47

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Après les Alouettes, Marc-Antoine Dequoy se confie sur son futur
Rattrapage
«La politique, ce n’est pas pour moi»
Après les Alouettes, Marc-Antoine Dequoy se confie sur son futur
Caviar et croquettes, ça vous dit?
Rattrapage
McDonald’s le propose pour la Saint-Valentin
Caviar et croquettes, ça vous dit?
Saison 4 de La Chronique de Bridgerton: succès ou flop?
Rattrapage
Déjà près de 40 millions de visionnements
Saison 4 de La Chronique de Bridgerton: succès ou flop?
Soumission chimique: 10 hommes arrêtés en lien avec le viol d’un enfant de 5 ans
Rattrapage
Son père aurait orchestré le tout
Soumission chimique: 10 hommes arrêtés en lien avec le viol d’un enfant de 5 ans
Fermeture possible de la fonderie Horne: «Ça été une journée sombre»
Rattrapage
Glencore suspend des investissements
Fermeture possible de la fonderie Horne: «Ça été une journée sombre»
Harper appelle les dirigeants à mettre de côté leurs différends politiques
Rattrapage
Son portrait a été dévoilé hier
Harper appelle les dirigeants à mettre de côté leurs différends politiques
La SAAQ permet encore aux religieux de refuser une évaluation par une femme
Rattrapage
Malgré l'adoption de la Loi 21 en 2019
La SAAQ permet encore aux religieux de refuser une évaluation par une femme
Besoins essentiels non remboursés: «C’est de la dignité humaine qu’on parle!»
Rattrapage
Incapable de payer pour ses sacs de stomie
Besoins essentiels non remboursés: «C’est de la dignité humaine qu’on parle!»
Hécatombe dans les restaurants: 4000 fermetures attendues cette année
Rattrapage
Hausse du coût de la vie
Hécatombe dans les restaurants: 4000 fermetures attendues cette année
Rentrée parlementaire divertissante: «On n’a pas été déçus!»
Rattrapage
Marwah Rizqy, Bernard Drainville et autres
Rentrée parlementaire divertissante: «On n’a pas été déçus!»
Un Australien partage sa passion des Canadiens de Montréal
Rattrapage
Comment est-il devenu un fervent partisan?
Un Australien partage sa passion des Canadiens de Montréal
Lindsey Vonn participera au Jeux de Milan, malgré sa blessure
Rattrapage
Rupture totale du ligament croisé antérieur
Lindsey Vonn participera au Jeux de Milan, malgré sa blessure
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du mercredi 4 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Super Bowl» | L'énigme du mercredi 4 février
«Elle devient rafale»: «Un très bon roman choral à lire»
Rattrapage
Un premier roman pour Anne De Léan
«Elle devient rafale»: «Un très bon roman choral à lire»