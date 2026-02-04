Taux de mortalité le plus élevé au Canada

À l’occasion de la Journée mondiale du cancer, Patrick Lagacé s'entretient avec le Dr Denis Soulières, hématologue et oncologue.
Le constat est frappant: le Québec présente l'un des taux d'incidence et de mortalité les plus élevés au pays, surpassant l'Ontario et la Colombie-Britannique.
Si le tabagisme historique explique en partie ces chiffres, le Dr Soulières souligne l'importance cruciale d'améliorer le dépistage précoce.
Malgré ce bilan, la science progresse à pas de géant grâce à la génomique et à l'immunothérapie, permettant désormais de personnaliser les traitements et de réactiver le système immunitaire des patients pour combattre la maladie.
Écoutez Dr Denis Soulières, médecin et porte-parole de la Société canadienne du cancer, donner les détails à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.
«On se démarque de façon très négative [...] avec des incidences qui sont nettement plus élevées chez nous, avec des taux de mortalité qui sont nettement plus élevés aussi.»