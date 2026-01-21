 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

«Martin nous laisse jouer: il veut qu'on fasse des jeux» -Alexandre Carrier

par 98.5 Sports

le 21 janvier 2026 19:03

Mario Langlois
Martin McGuire
Alexandre Carrier avec Mike Matheson. / PC/Christine Muschi

Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, mercredi, au lendemain de leur spectaculaire victoire de 4-3 contre le Wild du Minnesota.

Écoutez Martin McGuire résumer la journée des Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Alexandre Texier de retour à l'entraînement, mais Kirby Dach demeure sur le 1er trio;
  • Le défenseur Alexandre Carrier excelle... en attaque;
  • La complicité entre Lane Hutson et Ivan Demidov; les nouveaux Kovalev-Markov?
  • Les commentaires d'Oliver Kapanen et Lane Hutson.

