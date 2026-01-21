Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, mercredi, au lendemain de leur spectaculaire victoire de 4-3 contre le Wild du Minnesota.
Écoutez Martin McGuire résumer la journée des Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Alexandre Texier de retour à l'entraînement, mais Kirby Dach demeure sur le 1er trio;
- Le défenseur Alexandre Carrier excelle... en attaque;
- La complicité entre Lane Hutson et Ivan Demidov; les nouveaux Kovalev-Markov?
- Les commentaires d'Oliver Kapanen et Lane Hutson.