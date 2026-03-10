 Aller au contenu
Hockey
Match contre Toronto mardi soir

«Les Canadiens doivent être plus solides défensivement» -Martin McGuire

par 98.5

0:00
3:51

Entendu dans

La commission

le 10 mars 2026 12:59

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

«Les Canadiens doivent être plus solides défensivement» -Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens devront faire mieux que leur voyage en Californie, estime le descripteur Martin McGuire, où la formation montréalaise a gagné trois points sur une possibilité de six.

Le Tricolore se doit d'être plus solides défensivement, s'ils veulent être dans les trois premiers de la division Atlantique, ajoute-t-il, mentionnant l'opportunité qu'aura le CH d'affronter les Maple Leafs de Toronto à domicile, eux qui sont actuellement derniers dans la division.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, Martin McGuire, commenter le tout, mardi, à La commission.

Le match des Canadiens de Montréal sera présenté dès 18h30, mardi soir, au réseau Cogeco.

Vous aimerez aussi

Martin Biron espère une série Canadiens-Sabres au printemps
Les amateurs de sports
Martin Biron espère une série Canadiens-Sabres au printemps
0:00
12:31
«Offensivement, ça pue la confiance chez les Canadiens» -Martin McGuire
Les amateurs de sports
«Offensivement, ça pue la confiance chez les Canadiens» -Martin McGuire
0:00
12:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le PQ propose que les élèves violents fassent des travaux communautaires
Rattrapage
Violence dans les écoles
Le PQ propose que les élèves violents fassent des travaux communautaires
Conflit en Iran: «On voit les mêmes contradictions depuis presque dix jours»
Rattrapage
Quel est l'objectif de Trump au Moyen-Orient?
Conflit en Iran: «On voit les mêmes contradictions depuis presque dix jours»
Verglas à Montréal: «On se prépare au pire», assure Soraya Martinez Ferrada
Rattrapage
1000 employés seront déployés
Verglas à Montréal: «On se prépare au pire», assure Soraya Martinez Ferrada
Le Québec sur pause: un important épisode de verglas appréhendé
Rattrapage
Hydro-Québec mobilise 1 100 monteurs de lignes
Le Québec sur pause: un important épisode de verglas appréhendé
La pluie verglaçante pourrait affecter les services du REM mardi
Rattrapage
Aucune décision officielle prise pour l'instant
La pluie verglaçante pourrait affecter les services du REM mardi
Un mouvement de boycottage contre ChatGPT se met en place
Rattrapage
Rivalité entre IA
Un mouvement de boycottage contre ChatGPT se met en place
Violence à Repentigny: un enseignant analyse les tensions scolaires actuelles
Rattrapage
Agression d'un surveillant
Violence à Repentigny: un enseignant analyse les tensions scolaires actuelles
Génération locataire: le fossé grandissant de l’accessibilité immobilière
Rattrapage
Héritage et immobilier
Génération locataire: le fossé grandissant de l’accessibilité immobilière
Douanes américaines: 55 318 appareils électroniques fouillés en 2026
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Douanes américaines: 55 318 appareils électroniques fouillés en 2026
Laval forcée de payer l'impôt fédéral de l'ex-maire fraudeur Vaillancourt
Rattrapage
Il réclame un million de dollars à la ville
Laval forcée de payer l'impôt fédéral de l'ex-maire fraudeur Vaillancourt
Consigaction: l'objectif de points de retour n'a pas été atteint
Rattrapage
140 ouverts sur les 200 prévus
Consigaction: l'objectif de points de retour n'a pas été atteint
Clause dérogatoire et CPE: Le Parti québécois questionne la Cour suprême
Rattrapage
Garderies et asile
Clause dérogatoire et CPE: Le Parti québécois questionne la Cour suprême
«Les 50 nuances de Bernard Drainville»: le montage choc de Frédéric Labelle
Rattrapage
Populisme et émotions
«Les 50 nuances de Bernard Drainville»: le montage choc de Frédéric Labelle
Turbulences boursières: l'impact mondial des tensions au Moyen-Orient
Rattrapage
Coûts de l'énergie et inflation
Turbulences boursières: l'impact mondial des tensions au Moyen-Orient