Match contre Toronto mardi soir

Les Canadiens devront faire mieux que leur voyage en Californie, estime le descripteur Martin McGuire, où la formation montréalaise a gagné trois points sur une possibilité de six.

Le Tricolore se doit d'être plus solides défensivement, s'ils veulent être dans les trois premiers de la division Atlantique, ajoute-t-il, mentionnant l'opportunité qu'aura le CH d'affronter les Maple Leafs de Toronto à domicile, eux qui sont actuellement derniers dans la division.

