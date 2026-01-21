Pour soulager la classe moyenne québécoise

Alors que l’inflation augmente et la pauvreté aussi, Oxfam Québec nous apprend que la fortune des milliardaires à travers le monde a augmenté trois fois plus rapidement que l’année dernière.

Face à cet écart de richesse qui se creuse, plusieurs voix se lèvent pour demander à ce que l’on taxe plus les ultra-riches, pour permettre de soulager un peu la classe moyenne du fardeau fiscal.

Écoutez Karel Mayrand, PDG de la fondation familiale Trottier, revenir sur le sujet, mercredi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.

Il montre lui aussi du doigt les inégalités économiques qui sont frappantes au Québec.