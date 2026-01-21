 Aller au contenu
Économie
Pour soulager la classe moyenne québécoise

Faut-il plus taxer les ultra-riches pour limiter les écarts de richesse?

le 21 janvier 2026 14:05

Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Alors que l’inflation augmente et la pauvreté aussi, Oxfam Québec nous apprend que la fortune des milliardaires à travers le monde a augmenté trois fois plus rapidement que l’année dernière.

Face à cet écart de richesse qui se creuse, plusieurs voix se lèvent pour demander à ce que l’on taxe plus les ultra-riches, pour permettre de soulager un peu la classe moyenne du fardeau fiscal.

Écoutez Karel Mayrand, PDG de la fondation familiale Trottier, revenir sur le sujet, mercredi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.

Il montre lui aussi du doigt les inégalités économiques qui sont frappantes au Québec.

«Il y a un problème quand il y a un décrochage à ce point-là entre des fortunes qui doublent pratiquement sur cinq ans ouis de l'autre côté, des gens qui luttent simplement pour faire arriver les fins de mois puis être capables de se nourrir. Ce décalage est un problème.»

Karel Mayrand

