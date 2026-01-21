 Aller au contenu
Cinéma
36 films sont accessibles gratuitement en ligne

Festival Pleins Écrans: le court-métrage à portée de clic

par 98.5

0:00
5:23

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 janvier 2026 06:39

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Festival Pleins Écrans: le court-métrage à portée de clic
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le festival Pleins Écrans célèbre son 10e anniversaire cette année avec une nouveauté majeure: la transition de Facebook vers son propre site web pour la diffusion de ses œuvres.

Fidèle à sa mission de démocratiser le format court, l'événement propose 39 films, dont 36 sont accessibles gratuitement en ligne dès mercredi.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La programmation est divisée en quatre thématiques: réconfortant, surprenant, intense et craquant, qui offrent aux cinéphiles une dose concentrée d'émotions en seulement quelques minutes.

