36 films sont accessibles gratuitement en ligne

Le festival Pleins Écrans célèbre son 10e anniversaire cette année avec une nouveauté majeure: la transition de Facebook vers son propre site web pour la diffusion de ses œuvres.

Fidèle à sa mission de démocratiser le format court, l'événement propose 39 films, dont 36 sont accessibles gratuitement en ligne dès mercredi.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La programmation est divisée en quatre thématiques: réconfortant, surprenant, intense et craquant, qui offrent aux cinéphiles une dose concentrée d'émotions en seulement quelques minutes.