Société
Un nouveau traitement pourrait tout changer

L'Alzheimer précoce à 56 ans: «Ça a été un énorme choc» -Nathalie Allaire

L'Alzheimer précoce à 56 ans: «Ça a été un énorme choc» -Nathalie Allaire
Nathalie Allaire est atteinte de la maladie d'Alzheimer précoce depuis qu'elle a 53 ans. / ipopba / Adobe Stock

Nathalie Allaire, atteinte de la maladie d'Alzheimer précoce, a livré un témoignage poignant sur sa réalité et sa condition, mais aussi sur l'espoir que représente un nouveau traitement, le Leqembi.

Âgée de 56 ans, la Québécoise a reçu son diagnostic en 2023, à seulement 53 ans. Sans aucun antécédent familial, elle a d'abord attribué ses pertes de mémoire — remarquées dans son milieu professionnel à la Ville de Montréal — à la préménopause ou à un trouble du déficit de l'attention (TDAH). Après trois ans de symptômes graduels, le test cognitif MoCA a révélé l'ampleur de ses atteintes, menant à la confirmation de la maladie à l'Institut Douglas.

Écoutez Nathalie Allaire, qui est atteinte de la forme précoce de la maladie d’Alzheimer, et Marc-André Lefebvre, conjoint et aidant naturel de Nathalie, jeudi matin, au micro de Patrick Lagacé.

La quinquagénaire est l'une des premières patientes au pays à recevoir le Leqembi, un médicament autorisé par Santé Canada depuis le 27 octobre 2025 pour le traitement de la maladie d'Alzheimer au stade précoce.

Administré par perfusion, ce médicament vise à ralentir la progression de la maladie, voire à la stopper dans certains cas précis, en ciblant les plaques amyloïdes dans le cerveau.

La recherche indique qu'il peut ralentir le déclin cognitif d'environ 27% à 30% sur une période de 18 mois.

