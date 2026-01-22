La pièce de théâtre À toi pour toujours, ta Marie-Lou de Michel Tremblay est présentée au Théâtre du Rideau Vert, avec Michel Charette, Madeleine Péloquin et Henri Chassé à la mise en scène.

Écoutez Madeleine Péloquin et la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On souligne l'importance du texte, la densité des thèmes familiaux et l'actualité de la tragédie écrite dans les années 1970.

La pièce, qui sera présentée du 28 janvier au 28 février 2026, offre une expérience immersive grâce à la proximité de la salle et l’intensité des interprétations.