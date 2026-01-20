Délinquant environnemental

Radio-Canada a dévoilé mardi que l'usine de recyclage de batteries au plomb-acide Terrapure a dépassé les normes de contamination au plomb des centaines de fois ces dernières années.

De plus, selon un rapport de la Direction de santé publique de la Montérégie, la majorité des 140 employés et sous-traitants ont été exposés à des risques de toxicité grave.

Comment expliquer que cette usine soit encore ouverte ? Surtout quand un grand nombre de batteries à recycler proviennent des États-Unis.

Écoutez le coprésident de la société pour vaincre la pollution, Daniel Green, réagir au dossier de Terrapure à La commission.