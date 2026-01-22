Du grand Donald...

Le chroniqueur Lambert Drainville analyse le discours de Donald Trump à Davos, où il a vanté son administration, l’économie américaine et affirmée que les fonctionnaires licenciés gagnent mieux leur vie dans le secteur privé.

Donald Trump a confondu le Groenland et l’Islande, affirmé que la Suisse et le Canada doivent leur succès aux États-Unis, et critiqué les lunettes d’Emmanuel Macron.

Karoline Leavitt a tenté de justifier ses propos... tandis que George Conway a qualifié la journée de: «La plus humiliante de l'histoire des États-Unis, du moins jusqu'à demain!».

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Lambert Drainville aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.