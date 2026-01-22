 Aller au contenu
Politique internationale
Souveraineté du Groenland

Les ambitions territoriales de Donald Trump

le 22 janvier 2026 08:19

Patrick Lagacé
Les ambitions territoriales de Donald Trump

Donald Trump a annoncé mercredi avoir conclu une entente avec le Danemark concernant le Groenland, mais la première ministre danoise affirme aujourd’hui qu’elle n’entend pas négocier sa souveraineté.

Le président américain en a profité pour lancer une flèche au premier ministre Carney, alors que le Canada vit grâce aux États-Unis selon lui. Des déclarations qui ne sont pas rassurantes pour personne.

Écoutez le co-directeur du Réseau d’analyse stratégique, Justin Massie, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que, malgré un ton plus apaisé à Davos, les intentions de Trump demeurent claires: seule une possession territoriale peut, selon lui, garantir la sécurité nationale des États-Unis. Un simple accord avec le Danemark ne suffirait pas à satisfaire les visées américaines sur cette région stratégique.

Justin Massie analyse aussi le discours de Mark Carney à Davos, le qualifiant de lucide face à l'effritement de l'ordre international actuel. Il prévient toutefois que le Canada doit se préparer à d'éventuelles mesures de coercition économique de la part de l'administration Trump, particulièrement si Ottawa prend des décisions souveraines qui déplaisent à Washington, comme le choix de ses futurs avions de chasse.

