Plusieurs directions de la protection de la jeunesse (DPJ) au Québec imposent désormais une condition de taille aux parents souhaitant accueillir des enfants de moins de cinq ans: l'un des deux parents doit obligatoirement demeurer à la maison à temps plein.

Cette pratique, adoptée par 6 des 16 DPJ de la province, dont celles de la Montérégie-Est, du Saguenay et de Chaudière-Appalaches, vise à garantir une figure d'attachement stable et à faciliter l'adaptation de l'enfant avant son entrée en service de garde.

Écoutez à ce sujet Mélanie Gagnon, présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.