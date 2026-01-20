 Aller au contenu
Plusieurs directions de la protection de la jeunesse (DPJ) au Québec imposent désormais une condition de taille aux parents souhaitant accueillir des enfants de moins de cinq ans. / Valmedia / Adobe Stock

Plusieurs directions de la protection de la jeunesse (DPJ) au Québec imposent désormais une condition de taille aux parents souhaitant accueillir des enfants de moins de cinq ans: l'un des deux parents doit obligatoirement demeurer à la maison à temps plein.

Cette pratique, adoptée par 6 des 16 DPJ de la province, dont celles de la Montérégie-Est, du Saguenay et de Chaudière-Appalaches, vise à garantir une figure d'attachement stable et à faciliter l'adaptation de l'enfant avant son entrée en service de garde.

Écoutez à ce sujet Mélanie Gagnon, présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

