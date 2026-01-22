L'ONF et Alison McAlpine brillent

C’est une journée marquante pour le cinéma québécois, avec l’annonce des nominations pour la 98e cérémonie des Oscars.

Le court métrage d’animation produit par l’ONF, La jeune fille qui pleurait des perles, ainsi que le documentaire Perfectly a Strangeness, d'Alison McAlpine, ont été retenus parmi les finalistes.

En studio, les artisanes ont partagé leur immense fierté et expliqué les stratégies marketing nécessaires pour convaincre les membres de l'Académie. L'ONF marque ainsi sa 79e nomination historique.

Les films sont déjà accessibles au public sur diverses plateformes numériques avant la cérémonie du 15 mars prochain.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, jeudi, au Québec maintenant.