 Aller au contenu
Cinéma
L'ONF et Alison McAlpine brillent

Fierté pour le cinéma québécois: deux nominations aux Oscars

par 98.5

0:00
10:30

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 janvier 2026 16:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Fierté pour le cinéma québécois: deux nominations aux Oscars
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

C’est une journée marquante pour le cinéma québécois, avec l’annonce des nominations pour la 98e cérémonie des Oscars.

Le court métrage d’animation produit par l’ONF, La jeune fille qui pleurait des perles, ainsi que le documentaire Perfectly a Strangeness, d'Alison McAlpine, ont été retenus parmi les finalistes. 

En studio, les artisanes ont partagé leur immense fierté et expliqué les stratégies marketing nécessaires pour convaincre les membres de l'Académie. L'ONF marque ainsi sa 79e nomination historique. 

Les films sont déjà accessibles au public sur diverses plateformes numériques avant la cérémonie du 15 mars prochain.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, jeudi, au Québec maintenant

Vous aimerez aussi

Une version restaurée et enrichie de «The Beatles Anthology»
Lagacé le matin
Une version restaurée et enrichie de «The Beatles Anthology»
0:00
5:30
«Les Hauts de Hurle-Vent»: le film brise-coeur de la Saint-Valentin
Le Québec maintenant
«Les Hauts de Hurle-Vent»: le film brise-coeur de la Saint-Valentin
0:00
6:54

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Immigration: la fin du PEQ ne passe toujours pas
Rattrapage
Des travailleurs obligés de quitter le Québec
Immigration: la fin du PEQ ne passe toujours pas
Le premier ministre Carney répond à Donald Trump lors d’un forum à Québec
Rattrapage
À la Citadelle
Le premier ministre Carney répond à Donald Trump lors d’un forum à Québec
«Au cours des prochaines années, on pourra aspirer aux grands honneurs»
Rattrapage
Les Canadiens, selon Serge Savard
«Au cours des prochaines années, on pourra aspirer aux grands honneurs»
Consommation record attendue: Hydro-Québec appelle à la vigilance
Rattrapage
Vortex polaire et froid extrême
Consommation record attendue: Hydro-Québec appelle à la vigilance
«On ne veut pas laisser les Sabres gruger trop de points à l'avance du Canadien»
Rattrapage
Course aux séries
«On ne veut pas laisser les Sabres gruger trop de points à l'avance du Canadien»
Les favoris et les oubliés des nominations des Oscars
Rattrapage
Les prétendants dévoilés
Les favoris et les oubliés des nominations des Oscars
Négociations avec les médecins: Sonia Bélanger veut rebâtir les ponts
Rattrapage
Nouvelle ministre de la Santé
Négociations avec les médecins: Sonia Bélanger veut rebâtir les ponts
Succession de François Legault: les règles du jeu dévoilées
Rattrapage
Qui sera le prochain premier ministre du Québec?
Succession de François Legault: les règles du jeu dévoilées
La saison peut enfin reprendre au Massif de Charlevoix
Rattrapage
Entente conclue entre les employés et la direction
La saison peut enfin reprendre au Massif de Charlevoix
Lane Hutson dans la conversation pour le trophée Norris
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Lane Hutson dans la conversation pour le trophée Norris
L'art de multiplier son argent, selon Nicolas Bérubé
Rattrapage
Finances personnelles
L'art de multiplier son argent, selon Nicolas Bérubé
«Il était en train de créer une réelle coalition d'anciens alliés contre lui»
Rattrapage
Trump recule sur ses nouveaux tarifs
«Il était en train de créer une réelle coalition d'anciens alliés contre lui»
Une parcelle du Groenland sous souveraineté américaine?
Rattrapage
Accord de principe annoncé par Trump
Une parcelle du Groenland sous souveraineté américaine?
«Ça fait très Al Capone» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Réplique de Trump à Carney
«Ça fait très Al Capone» -Dimitri Soudas