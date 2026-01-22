Entreprise d'ici

Manmade, une entreprise montréalaise de sous-vêtements, connaît une ascension fulgurante.

Fondée en août 2021 par quatre amis d'enfance, la compagnie se distingue par son approche authentique et son service à la clientèle personnalisé.

Le quatuor, qui oeuvrait dans le milieu de la finance, a tout quitté, l'un d'eux vendant même sa maison, pour lancer cette gamme de boxers en modal, un tissu réputé pour sa douceur et sa durabilité.

L'entreprise emploie plus de 100 personnes à Montréal.

Écoutez l'entrevue qu'a réalisée le chroniqueur réseaux sociaux Lambert Drainville avec l'un des cofondateurs, Anthony Ciavirella, discuter du succès de Manmade, jeudi, à Lagacé le matin.