 Aller au contenu
Société
Entreprise d'ici

Manmade: le succès montréalais qui révolutionne le sous-vêtement masculin

par 98.5

0:00
5:26

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 janvier 2026 08:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Lambert Drainville
Lambert Drainville
Manmade: le succès montréalais qui révolutionne le sous-vêtement masculin
Lambert Drainville / Cogeco Média

Manmade, une entreprise montréalaise de sous-vêtements, connaît une ascension fulgurante.

Fondée en août 2021 par quatre amis d'enfance, la compagnie se distingue par son approche authentique et son service à la clientèle personnalisé.

Le quatuor, qui oeuvrait dans le milieu de la finance, a tout quitté, l'un d'eux vendant même sa maison, pour lancer cette gamme de boxers en modal, un tissu réputé pour sa douceur et sa durabilité.

L'entreprise emploie plus de 100 personnes à Montréal.

Écoutez l'entrevue qu'a réalisée le chroniqueur réseaux sociaux Lambert Drainville avec l'un des cofondateurs, Anthony Ciavirella, discuter du succès de Manmade, jeudi, à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

L'Alzheimer précoce à 56 ans: «Ça a été un énorme choc» -Nathalie Allaire
Lagacé le matin
L'Alzheimer précoce à 56 ans: «Ça a été un énorme choc» -Nathalie Allaire
0:00
10:20
Froid glacial au Québec: une sérieuse épreuve pour les véhicules électriques
La commission
Froid glacial au Québec: une sérieuse épreuve pour les véhicules électriques
0:00
8:03

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Folichonneries: le couple ouvert sans tabou ni paillettes
Rattrapage
Cinéma
Folichonneries: le couple ouvert sans tabou ni paillettes
Stratégie Carney: Luc Ferrandez s'inquiète pour le Québec
Rattrapage
Politique commerciale canadienne
Stratégie Carney: Luc Ferrandez s'inquiète pour le Québec
L'inflation alimentaire au Canada: un constat alarmant... et des solutions
Rattrapage
Un problème de concurrence?
L'inflation alimentaire au Canada: un constat alarmant... et des solutions
«À toi pour toujours, ta Marie-Lou» est présentée au Théâtre du Rideau Vert
Rattrapage
Du 28 janvier au 28 février 2026
«À toi pour toujours, ta Marie-Lou» est présentée au Théâtre du Rideau Vert
Un chaton de Matane retrouvé sous le capot d’une voiture... à Rimouski
Rattrapage
Après avoir parcouru 100 kilomètres
Un chaton de Matane retrouvé sous le capot d’une voiture... à Rimouski
L'Alzheimer précoce à 56 ans: «Ça a été un énorme choc» -Nathalie Allaire
Rattrapage
Un nouveau traitement pourrait tout changer
L'Alzheimer précoce à 56 ans: «Ça a été un énorme choc» -Nathalie Allaire
Les ambitions territoriales de Donald Trump
Rattrapage
Souveraineté du Groenland
Les ambitions territoriales de Donald Trump
Le cabinet Carney se réunit pour planifier une année 2026 sous haute tension
Rattrapage
Dans la Ville de Québec
Le cabinet Carney se réunit pour planifier une année 2026 sous haute tension
Culture québécoise: le défi de la découvrabilité à l'ère des plateformes
Rattrapage
Un objectif simple, mais ambitieux
Culture québécoise: le défi de la découvrabilité à l'ère des plateformes
Un froid avec «beaucoup de mordant» s'installe au Québec
Rattrapage
Météo
Un froid avec «beaucoup de mordant» s'installe au Québec
Succession de François Legault: «Oui, je songe à me lancer» -Bernard Drainville
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Succession de François Legault: «Oui, je songe à me lancer» -Bernard Drainville
«Des passagers moins dodus, ça permet des profits plus dodus»
Rattrapage
Ozempic et profits des compagnies aériennes
«Des passagers moins dodus, ça permet des profits plus dodus»
Course à la chefferie de la CAQ: Christine Fréchette prend les devants
Rattrapage
Une forme d'effervescence à la CAQ
Course à la chefferie de la CAQ: Christine Fréchette prend les devants
Analyse du discours du président des États-Unis à Davos
Rattrapage
Du grand Donald...
Analyse du discours du président des États-Unis à Davos