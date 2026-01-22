 Aller au contenu
Politique provinciale
Un objectif simple, mais ambitieux

Culture québécoise: le défi de la découvrabilité à l'ère des plateformes

par 98.5

0:00
8:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 janvier 2026 08:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Culture québécoise: le défi de la découvrabilité à l'ère des plateformes
Mathieu Lacombe / La Presse Canadienne

Le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, porte un projet de loi crucial sur la découvrabilité des contenus québécois sur les plateformes numériques.

L'objectif est simple, mais ambitieux: s'assurer que nos films, nos séries et notre musique soient visibles et suggérés aux utilisateurs, même s'ils ne les cherchent pas activement, comme c'était le cas à l'époque des clubs vidéo ou de la télévision traditionnelle.

Écoutez le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Mathieu Lacombe réaffirme son appui à la candidate Christine Fréchette dans la course à la chefferie de la CAQ;
  • Le ministre réagit aux propos d'Eric Girard sur le besoin d'un nationalisme plus inclusif.

