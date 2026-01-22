Un objectif simple, mais ambitieux

Le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, porte un projet de loi crucial sur la découvrabilité des contenus québécois sur les plateformes numériques.

L'objectif est simple, mais ambitieux: s'assurer que nos films, nos séries et notre musique soient visibles et suggérés aux utilisateurs, même s'ils ne les cherchent pas activement, comme c'était le cas à l'époque des clubs vidéo ou de la télévision traditionnelle.

Écoutez le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités: