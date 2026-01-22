 Aller au contenu
Politique
Une forme d'effervescence à la CAQ

Course à la chefferie de la CAQ: Christine Fréchette prend les devants

par 98.5

0:00
12:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 janvier 2026 07:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Course à la chefferie de la CAQ: Christine Fréchette prend les devants
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Dans sa chronique jeudi matin, Jonathan Trudeau analyse l'effervescence qui règne à la Coalition avenir Québec, alors que les règles de la course à la chefferie seront dévoilées au cours de la journée.

Il souligne la stratégie de Christine Fréchette, qui semble déjà mobiliser ses troupes et multiplier les appuis de taille au sein du caucus, tout en cherchant des occasions de se distancier de certains échecs du gouvernement Legault, notamment sur la question de l'immigration et du PEQ.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Appuis pour Bernard Drainville: le ministre a reçu ses premiers appuis officiels des députés Kariane Bourassa et Samuel Poulin;
  • Contrairement à ses collègues, le ministre Simon Jolin-Barrette semble pour l'instant plus en retrait et moins actif sur le terrain de la sollicitation;
  • La ministre de la Santé Sonia Bélanger souhaite marquer son indépendance face à l'héritage de Christian Dubé;
  • Pierre Poilievre a rencontré l'homme d'affaires Olivier Primeau à Québec pour discuter d'économie;
  • Rectificatif: Le ministre des Finances Éric Girard demeure officiellement neutre dans la course à la CAQ.

Vous aimerez aussi

Discours de Mark Carney: lucidité, courage et un fort écho international
Lagacé le matin
Discours de Mark Carney: lucidité, courage et un fort écho international
0:00
10:36
Élections partielles dans Chicoutimi: «Une promenade dans le parc» pour le PQ?
Le Québec maintenant
Élections partielles dans Chicoutimi: «Une promenade dans le parc» pour le PQ?
0:00
11:03

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Culture québécoise: le défi de la découvrabilité à l'ère des plateformes
Rattrapage
Un objectif simple, mais ambitieux
Culture québécoise: le défi de la découvrabilité à l'ère des plateformes
Un froid avec «beaucoup de mordant» s'installe au Québec
Rattrapage
Météo
Un froid avec «beaucoup de mordant» s'installe au Québec
Succession de François Legault: «Oui, je songe à me lancer» -Bernard Drainville
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Succession de François Legault: «Oui, je songe à me lancer» -Bernard Drainville
«Des passagers moins dodus, ça permet des profits plus dodus»
Rattrapage
Ozempic et profits des compagnies aériennes
«Des passagers moins dodus, ça permet des profits plus dodus»
Analyse du discours du président des États-Unis à Davos
Rattrapage
Du grand Donald...
Analyse du discours du président des États-Unis à Davos
Spécial «des îles» | L'énigme du jeudi 22 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «des îles» | L'énigme du jeudi 22 janvier
Montée en popularité des séries verticales de 30 secondes
Rattrapage
Lagacé le matin
Montée en popularité des séries verticales de 30 secondes
Un passage remarqué de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos
Rattrapage
Une attitude agressive
Un passage remarqué de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos
Fraudes hypothécaires: trois ans et demi de prison pour un personnificateur
Rattrapage
Plus de quatre millions de dollars
Fraudes hypothécaires: trois ans et demi de prison pour un personnificateur
Marie-Philip Poulin joue encore les héroïnes pour la Victoire
Rattrapage
Une manœuvre spectaculaire en prolongation
Marie-Philip Poulin joue encore les héroïnes pour la Victoire
L’hommage de Marc Hervieux à l'œuvre de Frank Sinatra
Rattrapage
Sinatra symphonique
L’hommage de Marc Hervieux à l'œuvre de Frank Sinatra
Le privé est-il vraiment plus efficace que le public?
Rattrapage
Chaos dans la collecte du recyclage
Le privé est-il vraiment plus efficace que le public?
Mark Carney: un discours de rupture qui cache une stratégie risquée?
Rattrapage
Forum économique de Davos
Mark Carney: un discours de rupture qui cache une stratégie risquée?
Les Groenlandais répliquent à Trump avec une provocation virale
Rattrapage
Fenty fold
Les Groenlandais répliquent à Trump avec une provocation virale