Une forme d'effervescence à la CAQ

Dans sa chronique jeudi matin, Jonathan Trudeau analyse l'effervescence qui règne à la Coalition avenir Québec, alors que les règles de la course à la chefferie seront dévoilées au cours de la journée.
Il souligne la stratégie de Christine Fréchette, qui semble déjà mobiliser ses troupes et multiplier les appuis de taille au sein du caucus, tout en cherchant des occasions de se distancier de certains échecs du gouvernement Legault, notamment sur la question de l'immigration et du PEQ.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets traités:
- Appuis pour Bernard Drainville: le ministre a reçu ses premiers appuis officiels des députés Kariane Bourassa et Samuel Poulin;
- Contrairement à ses collègues, le ministre Simon Jolin-Barrette semble pour l'instant plus en retrait et moins actif sur le terrain de la sollicitation;
- La ministre de la Santé Sonia Bélanger souhaite marquer son indépendance face à l'héritage de Christian Dubé;
- Pierre Poilievre a rencontré l'homme d'affaires Olivier Primeau à Québec pour discuter d'économie;
- Rectificatif: Le ministre des Finances Éric Girard demeure officiellement neutre dans la course à la CAQ.