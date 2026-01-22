Une forme d'effervescence à la CAQ

Dans sa chronique jeudi matin, Jonathan Trudeau analyse l'effervescence qui règne à la Coalition avenir Québec, alors que les règles de la course à la chefferie seront dévoilées au cours de la journée.

Il souligne la stratégie de Christine Fréchette, qui semble déjà mobiliser ses troupes et multiplier les appuis de taille au sein du caucus, tout en cherchant des occasions de se distancier de certains échecs du gouvernement Legault, notamment sur la question de l'immigration et du PEQ.

