Course à la chefferie de la CAQ

Le ministre caquiste Bernard Drainville entretient le flou quant à son désir de se lancer dans la course au leadership de son parti, la Coalition avenir Québec.

Il affirme qu'il attend de voir les règles qui seront mises en place et qui seront annoncées jeudi par la CAQ.

Le ministre devrait ensuite se prononcer.

Écoutez le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Bernard Drainville, commenter plusieurs dossiers, jeudi matin.