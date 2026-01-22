Après avoir parcouru 100 kilomètres

Des employés de Rimouski Mitsubishi ont trouvé un chaton sous le capot d’une voiture qui provenait de Matane.

Écoutez la directrice des opérations chez Rimouski Mitsubishi, Marie-Michèle Isabel, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que le chat errant, nommé Capot, a été retrouvé grâce aux employés et aux caméras, puis pris en charge par le Centre de services animaliers de Rimouski.

L’événement, relayé massivement sur les réseaux sociaux, a suscité de la compassion et a permis de rappeler les risques pour les chats cherchant de la chaleur sous les moteurs en hiver.