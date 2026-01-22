 Aller au contenu
Société
Après avoir parcouru 100 kilomètres

Un chaton de Matane retrouvé sous le capot d’une voiture... à Rimouski

par 98.5

Lagacé le matin

le 22 janvier 2026 08:41

Patrick Lagacé
Un chaton de Matane retrouvé sous le capot d’une voiture... à Rimouski
Des employés de Rimouski Mitsubishi ont trouvé un chaton sous le capot d’une voiture qui provenait de Matane.

Écoutez la directrice des opérations chez Rimouski Mitsubishi, Marie-Michèle Isabel, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que le chat errant, nommé Capot, a été retrouvé grâce aux employés et aux caméras, puis pris en charge par le Centre de services animaliers de Rimouski.

L’événement, relayé massivement sur les réseaux sociaux, a suscité de la compassion et a permis de rappeler les risques pour les chats cherchant de la chaleur sous les moteurs en hiver.

