Dans le film Folichonneries, l'acteur et coréalisateur Éric K. Boulianne, accompagné de l'actrice Catherine Chabot, explorent la dynamique d'un couple s'ouvrant à la non-monogamie.

Les défis, les maladresses et les découvertes liés à ce modèle de relation contemporain sont abordés en toute sincérité.

Écoutez les deux comédiens en discuter, jeudi, à Lagacé le matin.

Le film se distingue par sa représentation brute du quotidien, montrant la nudité de façon banale plutôt que magnifiée.

Le scénario expose par ailleurs les moments de malaise, notamment lors d'une scène de sexe à quatre, pour illustrer la complexité réelle de ces expériences.